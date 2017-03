CALDERA 27 MARZO 2017

EN EL evento en conmemoración de la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta efectuado el pasado viernes en las instalaciones del PRI de Zamora, algunos militantes que se autodenominan “los verdaderos priístas” expresaron su malestar por la forma en que se está conduciendo el presidente municipal de Zamora, José Carlos Lugo Godínez….ENTRE LAS cuales destacan la falta de gestión para traer recursos federales a este municipio para realizar obras destacadas y no de relumbrón como las luminarias y bolardos en el centro de la ciudad, el cual es el área más iluminada de la ciudad; los roces innecesarios con liderazgos sociales, aunque reconocieron que ligeramente recompuso el camino con el último acuerdo con Lucio Arzate; falta de transparencia en los pocos recursos federales que han llegado, como los trabajos en el nuevo estadio de futbol, las unidades deportivas, construcción de canal de riego y equipamiento de líneas de agua de los módulos, por ejemplo….EL PARTIDO de la Revolución Democrática (PRD) es una fuerza viva, vigente y que representa a la verdadera izquierda del país, aseguró ayer Silvano Aureoles Conejo, fundador de este partido político, durante un encuentro con militantes y simpatizantes del Sol Azteca en la ciudad de Tepic, Nayarit, al acudir por invitación de la militancia a la capital nayarita, en donde el perredista michoacano refrendó su llamado a la unidad para fortalecer al PRD, partido que, aseguró, ofrecerá una alternativa sólida, democrática y de avanzada en el proceso electoral del 2018….SEÑALÓ que sin duda el PRD, partido con más de 6 millones de militantes, tiene la capacidad de encabezar un gran frente en el que caben las coaliciones, las cuales deben darse mediante procesos de verdadera democracia, equilibrados y “sin protagonismos”….“PENSÁNDO bien, es mejor que no renunciemos al PRD”, señalaron los ex coordinadores perredistas en el Senado de la República, Raúl Morón y Miguel Barbosa, quienes manifestaron que permanecerán en el partido para buscar nuevamente la coordinación de senadores perredistas….EN ESTA semana podría determinarse si Dolores Padierna continúa como coordinadora o si es sustituida por Raúl Morón….EN LO QUE SE refiere a Miguel Barbosa, tal parece que se encuentra arrepentido y dispuesto a “escupir” las palabras con la cuales señaló que votaría por Andrés Manuel López Obrador en los comicios del 2018, pues parece interesarle más volver a la coordinación de los perredistas en el Senado de la República….MARGARITA Zavala, aspirante a la candidatura del PAN a la presidencia de la República, urgió a su partido a determinar quién va a ser su candidato o candidata a Presidencia de México en el 2018, pues consideró que se le está dando mucha ventaja a Andrés Manuel López Obrador, pues es el único candidato definido como aspirante presidencial….EN RELACIÓN a López Obrador, al Peje Lagarto le están lloviendo los insultos, ayer Margarita Zavala lo llamó misógino (persona que siente aversión a las mujeres o no confía en ellas) e hipócrita, mientras el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, lo calificó como desquiciado mental….EN LA LUCHA por la “joya de la corona” en el Estado de México, la “moneda está en el aire”, mientras Margarita Zavala señala como puntera en las encuestas a Josefina Vázquez Mota; Andrés Manuel López Obrador presume que su candidata Delfina Gómez Álvarez sigue en la punta en los estudios de opinión; sin embargo será muy difícil que pierda en el Estado de México Alfredo del Mazo Maza, quien ayer rindió protesta como candidato priísta de esa entidad….LA SITUACIÓN de la economía Mexicana, así como las políticas anticomerciales y antimigrantes impulsadas por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, ponen en jaque los efectos positivos del Convenio Bilateral Aéreo entre ambos países, aseguró el especialista en aviación y director de Bufete Lan, Arturo Lan….EXPLICÓ que si bien el factor más importante en la aviación es el estado de la economía, ya que esta industria como los demás medios de transporte está íntimamente ligada al crecimiento o decremento de un país, las políticas impulsadas por el gobierno estadounidense están influyendo de forma negativa.