CALDERA 27 FEBRERO 2017

ESTE FIN de semana Silvano Aureoles Conejo, Gobernador de Michoacán, estuvo en el Valle de Chalco, Estado de México, donde dijo que el país necesita de la izquierda y del proyecto que tiene como nación el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el cual tiene la fortaleza suficiente para ganar la gubernatura del Estado de México y la Presidencia de la República, aseguró….EN SU calidad de militante fundador y consejero nacional vitalicio del Sol Azteca, el político michoacano -a invitación expresa de la militancia mexiquense-, dio su respaldo a Javier Salinas Narváez, precandidato del PRD a la gubernatura del Estado de México, de cara al proceso interno del próximo domingo….SILVANO Aureoles abundó que es momento de demostrar que el PRD es el partido que representa a la izquierda de México, que aglutina las mejores ideas y propuestas para dar respuesta a las demandas y necesidades de los mexiquenses….EL GOBERNADOR de Michoacán, quien fuera compañero de bancada en la Cámara de Diputados del ahora precandidato, opinó que con la presencia de Javier Salinas en las diferentes regiones, el pueblo del Estado de México se ha movilizado y en unidad habrá de elegirlo como su candidato para que la entidad mexiquense se vista de amarrillo el próximo mes de junio….LOS INTEGRANTES de las comisiones unidas de Hacienda y Deuda Pública y la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado fueron convocados a reanudar la reunión para dictaminar la iniciativa de ley para la reestructura de una parte de la deuda pública estatal, para las 9.30 horas de hoy 27 de febrero….“EL GOBIERNO federal debe hablar con claridad y transparencia sobre los temas que se han puesto sobre la mesa en las recientes reuniones de alto nivel entre funcionarios de México y los Estados Unidos” consideró el senador de la República Fernando Herrera Ávila….EL TAMBIÉN coordinador de la fracción del PAN, sostuvo que la administración del Presidente Enrique Peña Nieto debe evitar seducirse por el “doble lenguaje que ha prevalecido en la administración del presidente estadounidense, el megalómano Donald Trump sobre los temas comercial y migratorio….RECORDÓ que en la comparecencia de este martes en el senado de la República del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, “será oportunidad para exigir respuestas a esta demanda, toda vez que no existe certeza del respeto que pueda dar Trump a los acuerdos que alcancen los representantes de los dos países”….A TRAVÉS de redes sociales, mujeres de Estados Unidos que se identifican como brujas llamaron a ciudadanos a unirse a un ritual que logre quitar el mando al presidente Donald Trump….EL HECHIZO, que consiste en quemar una fotografía del mandatario republicano atado a una vela blanca o una zanahoria, se realizará en cuatro fechas distintas: 24 de febrero, 26 de marzo, 24 de abril y 23 de mayo….ENTRE las estadounidenses que presuntamente se han unido al hechizo, se encuentra la cantante Lana del Rey, quien compartió una imagen con un misterioso mensaje: “Cuando llegue la media noche, Febrero 24, Marzo 26, Abril 24 y Mayo 23. Los ingredientes pueden ser encontrados en internet”….LA EX PRIMERA dama de México, Margarita Zavala, presumió públicamente que es la única que puede ganarle en la carrera a Los Pinos en el 2018 a López Obrador….LA ESPOSA del ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, continúa adelante en las encuestas internas de su partido Acción Nacional (PAN), seguida en plan ascendente por el actual líder del blanquiazul, Ricardo Anaya….EL PEJE lagarto se mantiene liderando las encuestas presidenciales, el cual también podría enfrentarse a una alianza de las izquierdas, dado que sigue sosteniendo “que con el PRD ni a la esquina”, si este partido no se separa del Acuerdo por México, el cual comparten con el PRI y el PAN….EN RELACIÓN con la contienda electoral por la disputa de la “Joya de la Corona” en el Estado de México, comicios que se celebrarán en el mes de junio, la panista Josefina Vázquez Mota, puntea en estos momentos las encuestas con un 27 por ciento, seguida en segundo lugar por el priísta Alfredo del Mazo con 17 por ciento y muy abajo con 5 por ciento la candidata del peje lagarto (Morena), Delfina Gómez.