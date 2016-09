CALDERA 21 SEPTIEMBRE 2016

Miércoles , 21 de septiembre de 2016

DE LLAMAR la atención dos notas periodísticas de medios de comunicación estatales publicadas ayer…LA PRIMERA acerca del trámite a solicitudes de juicio político en el pleno del Congreso del Estado en contra de dos ex alcaldes michoacanos….ENTRE ellos el de la alcaldesa de Zamora, Rosa Hilda Abascal, a quien atribuyen autoría intelectual en un violento desalojo policial en contra de vecinas de Zamora durante una protesta pública por la falta del servicio de agua potable, donde tres quejosas exigen indemnización de 4 millones de pesos, cada una, por concepto de reparación del daño moral en tentativa de homicidio por sucesos callejeros registrados hace 2 años….EN PRIMER lugar, el comprobar una autoría intelectual es muy complicado y más si ella no tenía a su cargo a la policía, hay que recordar que en ese entonces ya había firmado la alcaldesa el convenio de Mando Unificado y estaba bajo la dirección de un policía federal de apellido Carabeo….EN SEGUNDO lugar, inicialmente las quejosas querían un millón de pesos para cuatro personas, de lo cual no podía disponer Abascal Rodríguez porque tendría que autorizarlo Cabildo o de manera judicial, por un mandato de un juez……NO OBSTANTE, Pascual Sigala Páez, presidente de la mesa directiva del Congreso Estatal, informó que el pleno camaral turnaría la solicitud a la comisión de Gobernación que preside el diputado Mario Armando Mendoza, para revisar la querella y dictaminar si procede o no dentro de 90 días naturales, esto es, sería un juicio político, y por ese tenor podría ir el caso, es decir, político, ya viene el 2018…..EL OTRO caso que destaca es insistir en poner a Zamora como el primer lugar a nivel país en hechos delictivos, en especial homicidios dolosos……LO QUE NO significa que no existen, los hay y es preocupante, pero no ha detenido la marcha del municipio y la instalación de inversiones recientemente, como la nueva plaza comercial y la productora de aceite de aguacate en el parque industrial de Ecuandureo….LA NOTA publicada en ese sentido es ambigua y sus fuentes, la senadora Luisa María Calderón y otros panistas, se basan, aparentemente, en lo que publicó un semanario nacional que nada más en su encabezado menciona a Zamora como la ciudad con más homicidios, pero en el cuerpo de la nota ya no….LAS CIFRAS oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad que depende de la Secretaria de Gobernación federal, indican que en el periodo de Enero a Julio del 2016 es Acapulco, Guerrero, la ciudad más violenta con 554 homicidios dolosos, le sigue Tijuana con 460 y Culiacán con 222; Zamora reporta 84 casos. Cabe mencionar que a su vez estos números son en base a averiguaciones previas levantadas, en el caso del homicidio, este se sigue de oficio… MARGARITA Zavala, la que encabeza las encuestas internas de su partido Acción Nacional a la presidencia de la República, dijo que si es postulada por el PAN para competir en el 2018 para llegar a Los Pinos, su objetivo principal es apostarle al sector joven que cursa secundaria y nivel medio superior…LA PANISTA expuso que este es el sector de la población que conforma 30 millones de individuos, por lo cual es el principal reto de quien quiera ser el futuro presidente de México…….AUNQUE NO aclaró si es para apoyarlos ya cuando sea presidenta o apoyarse en ellos para conseguir su voto, si es esto último hay que aclarar que los que están en secundaria no tienen edad para votar y de nivel medio superior serían muy pocos, porque también la mayoría aún no tiene credencial de elector…..EN EL sol azteca, “los chuchos” Jesús Zambrano Grijalva y Jesús Ortega Martínez, además de Erick Villanueva Mukul y Ángel Ávila, líderes de Nueva Izquierda, expresión del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sostuvieron una reunión en Morelia con el objeto de continuar cerrando filas en torno a la unidad del grupo de cara a los retos electorales de los siguientes años….EN EL ENCUENTRO, también se delineó una estrategia de trabajo político dirigido hacia el 2018, donde los integrantes de Nueva Izquierda en Michoacán tendrán un rol importante para competir en los procesos electorales que se avecinan, incluyendo el proceso interno de 2017 en el que se pretende escalar importantes posiciones al interior del PRD estatal….NUEVA Izquierda respalda la administración de Silvano Aureoles Conejo, Nueva Izquierda resaltó que esta administración estatal recuperó el Estado de Derecho en Michoacán, y con valentía ha buscado revertir la descomposición social y económica que las administraciones gubernamentales anteriores generaron, sometiendo al pueblo michoacano a un escenario de inseguridad…..SILVANO Aureoles, además se ha preocupado por mejorar las finanzas de Michoacán, en aras de mantener la estabilidad económica de la entidad y sus familias, toda vez que es parte del equilibrio que el estado necesita para mantener la seguridad, la paz y la tranquilidad de la población….NUEVA Izquierda consideró que el trabajo que durante este primer año de gobierno realizó Silvano Aureoles ha devuelto a los michoacanos la tranquilidad, no obstante aún faltan acciones por realizar que garanticen la paz permanente en el estado, situación que en los siguientes años con una estrategia adecuada se logrará.