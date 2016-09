CALDERA 2 SEPTIEMBRE 2016

Viernes , 2 de septiembre de 2016

EL PRESIDENTE de la República, Enrique Peña Nieto, levantó la bandera en defensa de las políticas migratoria y económica, al decirle al candidato republicano a la presidencia de Estado Unidos: no al muro, no a las deportaciones y no al boicot a las remesas ni al Tratado de Libre Comercio, afirmó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Raymundo Arreola Ortega……”EL PRESIDENTE Peña Nieto no está solo, tiene el apoyo de la mayoría de los mexicanos, le dijo a Donald Trump que no queremos y no pagaremos ningún muro, que no queremos la deportación de los connacionales y tampoco el boicot a las remesas que envían los connacionales a sus familias….EL PRESIDENTE fue muy puntual al advertir que las propuestas de Donald Trump son riesgosas para México, por lo que hizo un llamado a todos los mexicanos a hablar con sus familias en Estados Unidos y decirles que el candidato republicano no es la opción, sino que hay que buscar las propuestas que logren mejorar las relaciones de México con Estados Unidos…..SOBRE la andanada de críticas que recibió Peña Nieto, dijo que la oposición está en su derecho y están en contra del Presidente porque quieren estar en su lugar, señaló el diputado del Partido Revolucionario Institucional…..”EL PAN quisiera estar en su lugar, el PRD quisiera tener un presidente, nosotros tenemos una Presidencia de la República, en manos de un priista y está levantando la bandera para defender al país, a los migrantes y por eso estamos con el Presidente en esta lucha de cerrarle el paso a esa política negativa de Donald Trump contra los mexicanos”…..MORELIA será la sede del encuentro nacional de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el cual tiene como propósito definir la agenda que, en común, impulsarán en todo el país, anunció el coordinador de los diputados locales perredistas, Pascual Sigala Páez…LA REUNIÓN se llevará a cabo hoy y mañana y será inaugurada por el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien además, ofrecerá una conferencia sobre los retos de la izquierda moderna en México….LAS ACTIVIDADES que se realizarán en un hotel de la zona de Altolozono, iniciarán con un panel en el que participará el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, Pablo Gómez y Felipe Gaytán Alcalá, el cual será moderado por la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica……SE INSTALARÁN cuatro mesas, con cuatro ejes temáticos: Derechos humanos y justicia, Seguridad pública y nueva política de drogas en México, Transparencia y combate a la corrupción, así como políticas transversales sobre los derechos de mujeres, niños y niñas…..EL SEGUNDO día de trabajo comenzará con una conferencia que ofrecerá Diego Valadez, sobre la agenda constitucional y posteriormente se instalará una sesión plenaria para analizar los resultados de las cuatro mesas y elaborar las conclusiones que se presentarán en una rueda de prensa…..SIGALA sostuvo que cada legislador viene con sus propios recursos económicos, algunos de ellos con sus familias, y para pagar la organización del evento el Comité Ejecutivo Nacional los apoyó, además de que los legisladores locales, como anfitriones, hicieron una vaquita para los gastos…….ANTE UN grupo representativo de los jóvenes de 15 a 35 años de todo el país, Enrique Peña Nieto, presidente de la República, presentó un resumen de su cuarto informe de gobierno, mediante un video, y finalizó con una serie de preguntas y respuestas de los asistentes así como de gente que previamente por las redes sociales mandó su cuestionamiento.