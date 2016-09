CALDERA 19 SEPTIEMBRE 2016

Lunes , 19 de septiembre de 2016

EL GOBERNADOR del estado, Silvano Aureoles Conejo, en el marco de su Primer Informe de Gobierno, aseguró que antes de que concluya su mandato se logrará la estabilidad financiera, al reducir un déficit presupuestal de más de cinco mil millones de pesos que año con año es un desafío para el gobierno….DIJO que durante este primer año de gobierno, las gestiones realizadas por su administración lograron reducir hasta en un 60 por ciento dicho déficit, donde además destacó el apoyo de más de 600 millones de pesos que adicionalmente fueron entregados el año pasado a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), para que pudiese hacer frente a sus compromisos internos….DE LA MISMA manera, el mandatario resaltó que un día después de su toma de posesión en el 2015, se tuvo que erogar 460 millones de pesos por concepto de participaciones que se debían a los alcaldes…RECALCÓ que el diseño de la reingeniería administrativa permitió incrementar la recaudación hasta 55 por ciento más de los ingresos a las arcas públicas en comparación con el año pasado….SEÑALÓ que la disciplina y racionalidad del gasto provocaron ahorros significativos que permitió el pago de proveedores, pero reconoció que la nómina magisterial sigue siendo la que mayor impacto causa a las finanzas estatales por lo que convocó a la federación para que asuma gradualmente estos compromisos……ASIMISMO, Silvano Aureoles Conejo prometió que no permitirá que los tiempos de impunidad y corrupción regresen y ofreció estabilidad y unidad para todos los michoacanos….AL EMITIR su mensaje en el marco del Primer Informe de Gobierno, el mandatario estatal recordó que a un año de asumir su mandato, encontró una entidad con circunstancias críticas, donde el enfrentamiento entre la sociedad pudo desatar una guerra entre hermanos capaz de demoler los cimientos del estado…..DIJO QUE LA debilidad de las instituciones “nos llevó a la zozobra y la postración de la sociedad”, y reconoció que la transformación de Michoacán no será inmediata, sino paulatina…..AUREOLES Conejo comentó que el camino incluyente permitirá que la diversidad se traduzca en unidad y añadió que nada desviará la misión para regresar a un Michoacán más próspero y justo para todos…..“MICHOACÁN no será para unos cuantos”, será para todos” lanzó el gobernador en alusión a aquellos grupos que pretenden desestabilizar y romper la armonía de Michoacán…..SOSTUVO que los retos requieren soluciones multidimensionales para dejar atrás inercias que venía arrastrando Michoacán….EL EJECUTIVO estatal reconoció que Michoacán vive un clima frágil que exige la aplicación de todas las capacidades del estado para garantizar la seguridad y el bienestar de los michoacanos….EL MANDATARIO michoacano recordó que se recibió un estado en el que gobiernos anteriores cayeron en la omisión y oclusión en el crimen organizado, incluso en las altas esferas, lo que ensució la imagen de Michoacán y lo estableció como un estado corrupto e inepto…..ACOMPAÑADO por 12 gobernadores, representantes del gobierno federal, entre ellos Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes en representación de Enrique Peña Nieto, presidente de la República, alcaldes y representantes de los poderes legislativo y judicial, Aureoles Conejo destacó que las cifras emitidas por el sistema nacional de seguridad dan muestra de los logros alcanzados en el combate al secuestro y a la extorsión en el que Michoacán ha logrado reducir sus indicadores de manera significativa frente a la posición número tres que proyectaba hace algunos años como uno de los estados más inseguros….DIJO que su gobierno ha logrado consolidar la Policía Única de Michoacán con más de siete mil efectivos y decretó la conclusión de los grupos de autodefensa y fuerza rural…SIN EMBARGO, el gobernador reconoció que en el tema del delito doloso, Michoacán no ha podido erradicar esa lastimosa realidad, pero prometió reforzar trabajos para lograr que los michoacanos vivan en paz y estabilidad….EN LO que se refiere a Educación, Aureoles Conejo puso el dedo en la llaga al reconocer que no son buenos los resultados, en especial en Educación Básica, en un rubro que es vital, ya que consideró que es un elemento de cohesión social….ASIMISMO resaltó que son 160 días los que se acude a clases y no los 200 que marca el calendario escolar, no obstante, por primera vez se aplicó la evaluación magisterial, ya no hay plazas automáticas para maestros y ahora el 50 por ciento de los profesores ya tienen su pago de nómina de manera electrónica, lo que facilita sus pagos pero también elimina un punto de corrupción.