CALDERA 15 MAYO 2017

EN LOS próximos días se viene una comparecencia en Derechos Humanos de José Carlos Lugo Godínez, presidente municipal de Zamora, ello por lo ocurrido en marzo pasado entre el alcalde y el líder Lucio Arzate….HAY QUE recordar que en esa ocasión en un video exhibido por El Independiente, Lugo Godínez empuja e intimida al líder de la Huanumera, quien puso su queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), instancia que llamará al presidente municipal….A PROPOSITO del alcalde, en este momento personal de una casa encuestadora levanta un sondeo en Zamora en miras a lo que se viene para el 2018 y le podemos adelantar que al doctor y su partido no les va nada bien….CABE MENCIONAR que “QUIENES piensen que la fuerza del proyecto perredista ha disminuido, están profundamente equivocados. El PRD está más fuerte que nunca”, afirmó tajante el gobernador michoacano, Silvano Aureoles Conejo….FRENTE a miles de simpatizantes del candidato al Gobierno del Estado de México, Juan Zepeda, el mandatario aseguró que Michoacán es el fiel reflejo de que sí se puede y destacó los logros obtenidos durante su administración en materia de seguridad, salud, atención a grupos vulnerables, entre otros….AUREOLES Conejo subrayó que el Estado de México es muestra de la fortaleza del partido fundado por Cuauhtémoc Cárdenas y agregó que el crecimiento exponencial del abanderado perredista en la preferencia electoral habla de ello….“EN POCAS semanas, Juan Zepeda alcanzó a los demás candidatos, empezando por el PRI y MORENA, porque es el mejor”, asentó….LUEGO, Silvano Aureoles puntualizó que Juan Zepeda es el candidato con mayor experiencia en el gobierno mexiquense, luego de presidir el ayuntamiento de Nezahualcóyotl, uno de los municipios más conflictivos del país, donde dejó los mejores resultados en materia de seguridad y bienestar social….EL PERREDISTA ofreció compartir el proyecto de políticas públicas impulsadas en Michoacán, donde destacaron cuatro ejes de su gobierno: Sí Alimenta, Palabra de Mujer, Beca Futuro y pensión para los niños discapacitados, así como la firma de un convenio de desarrollo interregional que permita el impulso de las zonas limítrofes de ambas entidades….EL COORDINADOR de los diputados del PAN, Marko Cortés, señaló que su bancada está lista para desaforar a la diputada de Veracruz, ex candidata a presidenta municipal por el partido MORENA, así como al diputado del PRI, Antonio Tarek Abdaló….PRECISÓ que la legisladora de Veracruz representa “la punta del iceberg” de la cadena de corrupción y engaños del partido MORENA y de su líder nacional Andrés Manuel López Obrador….DE ACUERDO con El Universal, Cortés Mendoza dijo que la solicitud de la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales (Fepade), para quitar la inmunidad a Eva Cadena, a quien se ha señalado como la recaudadora de fondos de MORENA y para Andrés Manuel López Obrador, se debe atender en la Sección Instructora lo más pronto….DETALLÓ que el órgano legislativo tiene 60 días hábiles para emitir el dictamen, buscando con esto contribuir al esclarecimiento de las acusaciones que se ha formulado en contra de la legisladora del Congreso de Veracruz….EN EL MARCO de la celebración del Día del Maestro en nuestro país, el coordinador de la bancada panista en Michoacán, Carlos Quintana Martínez, hizo un llamado a las autoridades educativas, a los grupos sindicales y a todos los docentes de la entidad, a refrendar su compromiso con la sociedad y brindar educación de calidad, innovadora y adecuada a los retos que deberán enfrentar las y los niños y jóvenes de México y especialmente de Michoacán….QUINTANA Martínez indicó que uno de los temas que más le duelen a los ciudadanos es el rezago educativo, por lo que pidió a las autoridades federales y estatales responsables de la educación, no ceder un paso a intereses particulares y anteponer siempre el bienestar y el desarrollo de los estudiantes.