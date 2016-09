CALDERA 14 SEPTIEMBRE 2016

Miércoles , 14 de septiembre de 2016

FUMARON LA pipa de la paz autoridades municipales de Zamora y el magisterio luego de que estos últimos se “sintieron” con que se diera a entender que las escuelas públicas no participarían en desfile de la Independencia por la actitud de los maestros disidentes y su movimiento….ES ASÍ que los profes y la regidora de Educación, Paulina Licon, acordaron que participaran los primeros, y por lo tanto sus alumnos, en el desfile conmemorativo a la Independencia de México el próximo 16 de septiembre….ESO SI, el magisterio aclaró que participarán las instituciones educativas en las medidas de sus posibilidades, en el tradicional desfile Cívico-Militar….EN TOTAL serán 90 contingentes, con un aproximado de 8 mil participantes, los cuales partirán de la Glorieta 5 de Mayo, transitando por la avenida del mismo nombre, para integrarse a la avenida Juárez y luego doblar en la calle Morelos para romper filas en la calle Leonardo Castellanos….EL SECRETARIO de gobierno, Adrián López Solís, comentó que el operativo de seguridad implementado en el municipio de Tepalcatepec tiene como objetivo establecer el orden dentro de la zona, más allá de posibles objetivos como buscar la captura del narcotraficante Juan José Farías, alias El Abuelo….EN ENTREVISTA colectiva, López Solís comentó que las acciones de desarme que se han realizado en la zona son para proteger a la población, comentando que el alcalde tiene parte de responsabilidad por no tener la capacidad para brindar seguridad; por lo que el ejército ha tenido que intervenir……ASIMISMO, reiteró que la situación se encuentra bajo control, aunque los habitantes de Tepalcatepec se encuentran bajo la incertidumbre sobre la situación dentro del municipio, aseverando que este operativo es solamente de seguridad…..DE IGUAL FORMA indicó que continúa el proceso de depuración de las corporaciones policiales, donde se investiga la posible presencia de ex autodefensas que sigan armados para seguir con la vigilancia permanente en zonas conflictivas del estado…..“CON RESPONSABILIDAD, los diputados federales del PRI aprobaremos un Paquete Económico para 2017, con el cual protegeremos la economía de las familias mexicanas; pues se no se aumentará la deuda pública, no se crearán nuevos impuestos ni se incrementarán los que existen”, afirmó Víctor Manuel Silva Tejeda, coordinador de los diputados federales michoacanos del PRI…..ASEGURÓ que aunado al gran apoyo que ya recibe Michoacán de parte de la federación; con el Paquete Económico 2017 se promoverá el desarrollo regional, pues los estados y los municipios del país verán incrementadas las participaciones y aportaciones que reciben del gobierno federal, con lo cual podrán hacer frente a sus responsabilidades….DESGLOSÓ algunos de los beneficios que se contemplan para 2017: promover la inversión en ciencia y tecnología, simplificar los trámites para los contribuyentes, evitar el crecimiento de la deuda pública, no se afectará la inversión pública ni el gasto social y se garantizará que los ingresos sean superiores a los egresos….“CON ESTE PRESUPUESTO protegeremos la economía de las familias mexicanas y michoacanas, y el gobierno federal dará mejores resultados con menos recursos, actuando como siempre con responsabilidad y sirviendo a quienes menos tienen”, puntualizó Silva Tejeda, en entrevista con medios de comunicación….LUISA MARÍA Calderón Hinojosa, Senadora, presentó ante el pleno del Senado de la República dos iniciativas de Reforma Constitucional en materia electoral, la primera busca que haya una fórmula mixta para la selección de los “Pluris” respetando el tema de género, y la segunda propone establecer, en primer término, la obligación de la autoridad electoral de organizar, al menos, cuatro debates presidenciales y dos para senadores y diputados….AL PRESENTAR iniciativas para reformar la Constitución y Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales , Calderón Hinojosa señaló que es necesario “evolucionar nuestro sistema electoral para fortalecer a los ciudadanos y que sean capaces de exigir y hacer valer sus derechos, y tengan información verdadera y plural de las opciones de gobierno, así como para que los candidatos compitan en condiciones de equidad con las maquinarias partidistas y, en el fondo, dotarlos de mayor libertad y responsabilidad”, entre otros cambios.