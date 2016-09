CALDERA 13 SEPTIEMBRE 2016

Martes , 13 de septiembre de 2016

DIPUTADOS LOCALES aprobaron una ampliación al presupuesto del 2016 del Congreso del Estado por 60 millones de pesos (mdp)…..CON 24 votos a favor y 2 en contra, los legisladores echaron para atrás el acuerdo de austeridad que habían tenido a finales del año 2015, donde establecían que por ningún motivo se permitiría un aumento. Es así que están violentando su propio acuerdo…..PERO hay voces entre los diputados que piden no politizar este acuerdo de aumento, que no es tal, más bien es un ajuste que de no hacerse podría colapsar al Congreso que tiene múltiples compromisos, dijeron….ES ASÍ que ahora el presupuesto del Congreso del Estado pasa de 803 a 863 millones de pesos….. CARLOS TORRES Piña, presidente estatal del PRD, pidió más tiempo para evaluar los resultados de Silvano Aureoles, Gobernador de Michoacán…..SOSTUVO el líder del sol azteca que esta evaluación debería ser al finalizar diciembre próximo, conclusión del ejercicio fiscal….“PARA HACER una evaluación correcta de la planeación y ejercicio presupuestario de este gobierno creo que a finales de diciembre es oportuno hacerlo. El gobierno de Silvano Aureoles ha destacado en atención al campo, puesta en marcha de programas sociales y estabilidad en ciertos ingresos”, concluyó….EL GOBERNADOR del estado, Silvano Aureoles Conejo, destacó que el homicidio ocurrido ayer contra un alto funcionario del sistema penitenciario estatal fue debido a que se han trastocado intereses oscuros….EN ENTREVISTA, Aureoles Conejo manifestó que la muerte del subdirector de prevención ocurrida ayer al sur de Morelia, se suman otros dos sucesos más durante los recientes días y que iban dirigidos contra el personal que trabaja en el sistema penitenciario…..EL MANDATARIO advirtió que se investigarán los hechos en torno a dichos sucesos y afirmó que las intenciones que orillaron a dicho suceso toparán de frente con la determinación gubernamental por mejorar el sistema penal en Michoacán…..“LAMENTABLEMENTE van como dos o tres personas de esta área que han tenido algún percance, y lo que registro es que como se han tomado decisiones que afectan intereses porque vamos hacia una modificación total del sistema penitenciario”…..SILVANO Aureoles señaló que esta transformación se centrará en convertir en un órgano descentralizado y darle autonomía para evitar que se “contaminen” las tareas de seguridad pública……LA PRESIDENTA de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, Alma Mireya González Sánchez, señaló que un aspecto importante vertido en los foros regionales sobre la Reforma Electoral es la utilización de la figura de revocación de mandato como contrapeso a la modalidad de reelección que se incorporará a partir de las elecciones del 2018…..Y ES QUE, explicó, por una parte con la reelección “tenemos que aquellos que ostentan el cargo de presidentes municipales y diputados tienen la posibilidad de ser evaluados en su labor a través de las urnas, donde la ciudadanía podrá permitir que continúen ejerciendo esta función si es que han realizado un buen trabajo, así como ser rechazados en su aspiración de seguir en el mismo puesto si no han llenado las expectativas de la población”….A LA PAR, se genera la posibilidad, mediante la revocación de mandato de que los michoacanos no tengan que sufrir el gobierno completo de quien demuestre en su labor que no está capacitado para ejercer un puesto de esta naturaleza, e incluso que esté realizando un daño a la ciudadanía en sus acciones como autoridad……POR TAL MOTIVO, González Sánchez reconoció la trascendencia de las opiniones vertidas durante la realización de los Foros en los municipios de Zamora, Huetamo, Apatzingán y Morelia, puesto que las distintas visiones ciudadanas serán tomadas en cuenta para la construcción de un marco normativo que englobe las distintas realidades de cada región y poderlas presentar en una propuesta integral para el 2017…..FINALMENTE, la diputada panista reconoció el esfuerzo de todas las instancias que participaron en la celebración de dichos foros, reiterando la disposición del Congreso para impulsar una legislación que en materia electoral, anteponga el derecho de los michoacanos a una participación activa y democrática, siempre en favor de nuestro estado.