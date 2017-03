CALDERA 13 MARZO 2017

LA SECRETARIA general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Beatriz Múgica, manifestó que este instituto político no está cerrado a ninguna alianza partidista con miras al proceso de sucesión presidencial del 2018 y aceptó que en este marco hay perredistas que acuden al oportunismo político para afianzarse a otras alternativas, en franca alusión a quienes se han manifestado a favor de la candidatura del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, como es el caso del senador Miguel Barbosa….EN CONFERENCIA de prensa, la dirigente partidista sostuvo que en el seno del Sol Azteca hay cantera suficiente para dar una batalla digna en la elección presidencial del 2018, donde destacó la presencia de tres aspirantes, entre ellos el gobernador michoacano, Silvano Aureoles Conejo….BEATRIZ Múgica sostuvo que Andrés Manuel ha manejado un doble lenguaje, ya que no ha propuesto de manera formal una alianza al PRD, sino sólo se ha invitado a convocar a las izquierdas y cachar adeptos priístas, panistas, perredistas y otras figuras….DIJO que por el momento el PRD no ha diseñado los mecanismos para su proceso de selección de candidato ni ha determinado el escenario de alianzas con otras fuerzas políticas, aunque dejó entrever que este instituto político no se cerrará a acuerdos con grupos progresistas que compartan el proyecto de nación y la propuesta que compartan el proyecto de nación y la propuesta programática del PRD….“NO NEGOCIAREMOS de rodillas ni pedimos clemencia a nadie”, respondió desde Tabasco a los detractores del PRD el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien urgió a la militancia a unir esfuerzos para ganar las elecciones presidenciales del 2018….DE ACUERDO con el periódico El Universal, cuestionado sobre el llamado que hizo Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, para que el PRD se sume a su proyecto, Aureoles acusó que quien se fue del partido y dividió a la izquierda fue él….“NOSOTROS estamos ocupados en fortalecer lo nuestro, no nos ocupamos en lo que hagan los demás; estamos trabajando para fortalecer nuestra militancia”, dijo Aureoles Conejo….ANTES, el gobernador encabezó en la nave tres del Parque Tabasco el “Encuentro de Unidad por el PRD”, organizado por la corriente Foro Nuevo Sol….ANTE más de 5 mil militantes, afirmó que el PRD es un partido fuerte con hombres y mujeres que toman acuerdos en favor de la gente, porque no se tienen sólo comités de campaña, sino proyectos políticos y fortaleza institucional, lo que lo convierte en el mejor partido de izquierda de México…. El PRD está fuerte y se consolida a nivel nacional como una opción de progreso de la izquierda, por lo que el instituto político está listo para los retos electorales que se avecinan….ANTONIO García Conejo, secretario general del PRD en Michoacán afirmó que el Sol Azteca es la verdadera opción de cambio y cuenta con un gran proyecto de nación para el desarrollo del país….MICHOACÁN requiere de una Ley que garantice la seguridad sobre el patrimonio de las familias michoacanas, afirmó el Presidente de la Mesa Directiva en la 73 Legislatura Local, Pascual Sigala Páez, quien presentará al pleno de la siguiente sesión, la iniciativa por la que se expide la Ley de la Función Notarial del Estado….EN ESE SENTIDO, el diputado explicó que dicha iniciativa contiene las propuestas de los diversos sectores de la sociedad, y en ella se plantea que la creación de las notarías no quede a discreción y a quienes se designe sea por su conocimiento, y porque acreditaron un examen….ADEMÁS se establece que los notarios públicos están obligados a la actualización y profesionalización….SIGALA dejó en claro que en la propuesta de la Ley que presentará al pleno de la 73 Legislatura, se establece que la función notarial tiene como prioridad el beneficio de los michoacanos, por ello, se construyó una propuesta avanzada, en la que establece aprovechar las herramientas tecnológicas, sin perder, la seguridad y la certeza jurídica en el ejercicio de la función notarial….NUESTRO PAÍS y de manera especial Michoacán, enfrentan el enorme desafío de que al implementar el Sistema Anticorrupción, se le permita a la ciudadanía plena participación en el escrutinio y vigilancia de los recursos pero sobre todo, instaurar una verdadera política de gobierno que ponga final a los malos manejos que hoy tienen a nuestro estado en graves problemas financieros….ASÍ LO señalaron los diputados panistas Carlos Quintana y Andrea Villanueva en el marco de la firma del Pacto “Yo No Doy Mordida”, una iniciativa impulsada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), durante la cual ambos representantes del PAN signaron su compromiso para impedir que los actos de corrupción se sigan suscitando pero sobre todo, a denunciarlos para que no queden impunes.