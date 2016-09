CALDERA 12 SEPTIEMBRE 2016

Lunes , 12 de septiembre de 2016

EL PARTIDO de la Revolución Democrática (PRD) ha comenzado a renovar a sus comités municipales donde por algún motivo no se contaba con un dirigente ni secretario que le diera dirección….ADEMÁS, CON la finalidad de que haya personas de tiempo completo para que realicen trabajo partidario con sus militantes….CABE MENCIONAR que será hasta el próximo primer domingo de agosto de 2017, cuando se renovarán todos los órganos de dirección….POR OTRA parte, Orlando Atrian Díaz, secretario de comunicación del PRD en Michoacán, especificó que es necesario que haya una base sólida para que el partido no sólo gane elecciones, sino que sea referencia de cambio con miras al proceso de 2018….ES IMPORTANTE señalar que en la línea de reforzar al PRD en Michoacán, se han renovado varios comités municipales en donde las dirigencias están acéfalas o sus presidentes son funcionarios estatales o municipales….SIGUIENDO CON el PRD, el coordinador parlamentario de ese partido en el Senado, Miguel Ángel Barbosa, llamó a la sociedad a generar tolerancia ante el surgimiento de marchas que buscan pronunciarse sobre los matrimonios igualitarios y las adopciones entre personas del mismo sexo….DE ACUERDO con Excélsior, a través de un comunicado, Barbosa expresó que la diferencia de opiniones no deben ser motivo de división en la sociedad mexicana….“EL ESTADO tiene la obligación de proteger a la sociedad de los dogmatismos religiosos y de respetar la libertad de creencias”, añadió el senador….“RECHAZAMOS posturas que puedan dividir y confrontar a la sociedad”, enfatizó. Asimismo, indicó que la tolerancia es un valor de la democracia y una característica fundamental del Estado laico….ESTE DOMINGO en Chilchota el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo y el secretario de Salud Federal, José Narro Robles, presentaron el Programa de Fortalecimiento de la Atención Primaria a la Salud, con la remodelación, reconstrucción, rehabilitación y equipamiento de 450 Centros de Salud y la modernización de 854 Casas de Salud en todo el estado. El Programa tendrá una inversión de 500 millones de pesos del régimen del Seguro Popular….POSTERIORMENTE, las autoridades dieron el banderazo de arranque de los trabajos de remodelación del Centro de Salud de Chilchota, donde se comprometieron a mejorar las condiciones de seguridad para garantizar la calidad de los servicios médicos, con espacios dignos, equipamiento necesario, suficiente abasto de medicinas y el personal permanente que atenderá las 24 horas los 7 días de la semana….EN EL marco del Foro de Consulta y Proceso Legislativo sobre Derechos de los Pueblos Originarios en Michoacán, organizado por la Comisión de Pueblos Indígenas de la LXXIII Legislatura del H. Congreso del Estado y la Secretaría de los Pueblos Indígenas, funcionarios del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) estuvieron presentes….DICHO EVENTO tuvo como finalidad conjuntar las aportaciones de las autoridades involucradas en la construcción de un diálogo incluyente y participativo a favor de las comunidades originarias de la entidad….EN SU intervención, el consejero presidente Ramón Hernández Reyes, expresó: “los derechos de los pueblos originarios son derechos político-electorales que no solamente están limitados a las elecciones, sino también son derechos adicionales y las autoridades tenemos la obligación de hacerlo del conocimiento de todas y cada una de las comunidades, además de fomentar su ejercicio”. Es necesario dar a conocer los mecanismos jurídicos que contempla la legislación para que éstos puedan ser ejercidos por la ciudadanía; la inclusión y la participación son parte fundamental de la democracia, por lo que no podemos transitar a un verdadero desarrollo democrático, sino involucramos a todos los actores: funcionarios, partidos políticos, ciudadanos y a las comunidades originarias, agregó Hernández Reyes….POR SU parte, el consejero Humberto Urquiza Martínez presidente de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas del IEM, indicó que “es de suma importancia potenciar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en el Estado y las instancias públicas, en el ámbito de su competencia, deberán garantizar”.