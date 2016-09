CALDERA 10 SEPTIEMBRE 2016

Sábado , 10 de septiembre de 2016

SENADORES DEL PRI levantaron la voz y dijeron que el Presidente Enrique Peña Nieto tiene la decisión de transformar al país y ha sido sensible al interés de México….ABUNDARON EN decir que se ha atrevido a actuar y proponer iniciativas que nadie había hecho. Fue así que, en el ámbito de sus atribuciones, en meses pasados propuso al Congreso de la Unión una reforma a la Constitución para impulsar los “matrimonios entre personas del mismo sexo”…..LOS SENADORES, entre quienes se encontraba José Ascención “Chon” Orihuela, agregaron que sin duda es un tema controvertido socialmente y “no podemos negar muchos sectores han rechazado. Creo que lo más conveniente es realizar primero un debate amplio, en el que se escuche a todas las voces y en el que todos puedan participar. Como legisladores estamos comprometidos a aprobar leyes en donde en todos nos beneficiemos, en el que nadie salga lastimado”….VALORAMOS LA iniciativa del Presidente, sin embargo, tenemos que reconocer los “matrimonios entre personas del mismo sexo” es un tema que ha divido a la sociedad. Por ello, es necesario que se consulte a la opinión pública y a todos aquellos sectores que se han expresado. La postura de los senadores del PRI es que se escuche a la sociedad….LA INICIATIVA actualmente se encuentra en la cancha de la Cámara de Diputados –no sabemos si será votada a favor o en contra–, cada grupo tendrá que estudiarlo con detenimiento. Sólo espero que los diputados la analicen pensando en México y los mexicanos….CHON DIJO que en lo particular, “coincido plenamente con la ampliación de los derechos civiles y con el respeto a los derechos humanos, pero debo reconocer que la iniciativa del Presidente aún no tiene los consensos suficientes entre las fuerzas políticas y la sociedad. De allí, la importancia de realizar un debate de altura, viendo los pros y los contras, no podemos tomar una decisión al margen del sentir de la sociedad, es una decisión de trascendencia nacional que no puede ser aprobada al “vapor”…..DEBIDO A la situación económica por la que atraviesa el estado, el reto es trabajar de manera eficiente en el tema de la transparencia y fortalecer las labores de cada una de las comisiones que presiden los diputados del PRI, aseguró la coordinadora del Grupo Parlamentario tricolor en el Congreso del Estado, Adriana Hernández Íñiguez, quien urgió a retomar el tema de las finanzas públicas y de la correcta aplicación de recursos….HERNÁNDEZ Íñiguez resaltó que los integrantes de la fracción buscarán concretar el tema de anticorrupción, a través de la mejora de la propuesta de armonización original que se aprobó en el Congreso Federal y actualizar la Constitución del Estado en la materia…..“UN TEMA que vamos a impulsar como grupo parlamentario, de la mano con el partido, es el relacionado con menores infractores; también se trabajará en la armonización con la legislación federal”, afirmó la congresista, quien añadió que también se enfocarán en el tema de seguridad pública….EL GOBERNADOR de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, propuso al líder de Morena “el peje lagarto” Andrés Manuel López Obrador, ser su coordinador de su campaña si decide lanzarse como candidato independiente en 2018, “para ver si así gana”…..DIJO que como su coordinador le ayudaría a triunfar, pues el presidente de Morena no ha ganado en sus candidaturas presidenciales pasadas….ADEMÁS, el mandatario lo exhortó a devolver el dinero que ha obtenido, “pues lo tiene enterrado por algún lado” y descartó un posible intercambio de golpes con el “frijol con gorgojo”, porque se pelea con todos….LA REVOCACIÓN de mandato, no es un tema desconocido por el Congreso del Estado, ya que se presentó una iniciativa al respecto, desde el pasado mes de junio y por el momento se encuentra en la Comisión de Asuntos Electorales; así lo dio a conocer, la Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, Mary Carmen Bernal Martínez….EXPRESÓ que esta modificación al código electoral del estado pondrá a Michoacán a la altura de los tiempos actuales, debido a que brinda la herramienta a la población que ya ha expresado tener la necesidad de remover de su cargo a quien haga mal uso de sus atribuciones como servidor público, y deje de representar los intereses del pueblo para satisfacer los personales……MANIFESTÓ que es alarmante que aún la mayoría de la población no tenga conocimiento de que el Congreso de la Unión aprobara la reelección -con el argumento de que los servidores públicos que hagan bien su trabajo, tienen el derecho a ser premiados por la población siendo reelegidos- y que tampoco sepan que ya será efectiva a partir del próximo proceso electoral inmediato; sin embargo, al ser aprobada solamente esta figura, se generará un descontento social, pues la gente no considera que deba soportar años siendo mal gobernados y se corre el riesgo de que se construyan cacicazgos en el poder……A PESAR de ello, sabiendo que es un escenario próximo inevitable, Bernal Martínez, expresó que no se debe hablar de reelección sin que exista una figura contrastante que permita al ciudadano ejercer su derecho a remover a un servidor público, cuando se encuentre que está haciendo mal uso de sus atribuciones, malversando erario o actúe en contra de la voluntad del pueblo para lastimarlo.