CALDERA 1 SEPTIEMBRE 2016

Jueves , 1 de septiembre de 2016

LOS PANISTAS en Zamora aparentan estar quietos, pero no, es todo lo contrario, varios liderazgos se están reuniendo y definiendo las posibles líneas de acción para el futuro próximo….ALGO QUE ha quedado firme, incluso lo externó el mismo Marko Cortés Mendoza, diputado federal y coordinador de la bancada del PAN en la Cámara, es que para la próxima contienda electoral municipal Acción Nacional no realizará contienda interna….EN ESE sentido trascendió que el comité nacional del PAN mandó a realizar una encuesta para conocer como estaban posicionados las figuras de los blanquiazules en Zamora y destacan tres: Rosa Hilda Abascal, Ignacio Peña y Gerardo García…..LO CUAL no significa que ellos vayan a la cabeza de alguna contienda electoral, más bien, serán quienes tengan como objetivo privilegiar la unidad y ponerse de acuerdo para definir a los candidatos azules….EL GOBERNADOR del estado, Silvano Aureoles Conejo, exigió al candidato republicano, Donald Trump, rectifique su sentimiento hacia el país y pida perdón a los mexicanos por los discursos racistas y xenofóbicos que emitió en la búsqueda de su postulación…..ENTREVISTADO en el marco de la Segunda Cumbre de Cambio Climático de las Américas, el mandatario michoacano expresó que a Michoacán le duelen las expresiones xenofóbicas hechas por el candidato estadounidense, debido a que el estado mantiene a casi la mitad de su población en el vecino país del norte a donde han emigrado por falta de oportunidades……”QUE BUENO que venga Donald Trump a México, porque por un lado debe pedir disculpas al país por sus señalamientos, y por otro lado servirá para que nos conozca mejor, dijo el político perredista a los reporteros tapatíos”……CABE destacar que al igual que Silvano Aureoles, políticos de la talla de Margarita Zavala, ex primera dama de México, así como el jefe de la bancada panista en San Lázaro, el michoacano Marko Cortés, han demandado al polémico candidato haga una disculpa pública en el marco de su visita a nuestro país….”PROTEGER a los mexicanos donde quiera que se encuentren, esa es mi responsabilidad y la seguiré cumpliendo”, expresó el presidente Enrique Peña Nieto al candidato republicano Donald Trump……TRAS REUNIRSE ayer miércoles en la Residencia Oficial de los Pinos con el aspirante presidencial de Estados Unidos, el Ejecutivo federal pidió que la comunidad mexicana merece respeto y confianza, pues contribuye todos los días al desarrollo de ambas naciones…..SIN EMBARGO TRUMP ni vio ni escuchó a nadie y se limitó a decir que el muro va de todos modos, aunque dejó entrever que México no aportaría recurso….PERO LLEGANDO a Estados Unidos a un mitin, el empresario de la construcción inmediatamente arremetió contra los migrantes y sentenció que endurecerá las medidas contra ellos asimismo confirmó que el muro lo va a pagar México….EN TANTO, Hilary Clinton, candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, mostró su desconcierto y decepción por la actitud del gobierno mexicano al recibir a Trump, “una visita no elimina un año de insultos”…..CABE MENCIONAR que Hilary también fue invitada a visitar México, pero luego de lo ocurrido con Donald Trump, la candidata se lo piensa……CON EL OBJETIVO de colaborar en la consolidación de Michoacán como una entidad binacional, y crear un marco jurídico que permita brindar una atención adecuada a los migrantes y sus familias; los diputados Macarena Chávez y Francisco Campos, integrantes de la Comisión de Migrantes del Congreso del Estado, se reunieron con el titular de la Secretaría del Migrante (Semigrante), José Luis Gutiérrez….AL RESPECTO, la diputada Macarena Chávez, informó que la Comisión que preside, en coordinación con Semigrante, trabajan en la actualización de la Ley de los migrantes y sus familias; con lo que se busca ampliar los derechos de los michoacanos en el extranjero, así como la creación de instrumentos que fomenten su participación y organización.