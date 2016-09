CALDERA 06 SEPTIEMBRE 2016

Martes , 6 de septiembre de 2016

EL SECRETARIO de Gobierno de Michoacán, Adrián López Solís, enfatizó que la construcción de un ambiente de paz y armonía es responsabilidad de todos los michoacanos….EN TORNO al posicionamiento difundido este lunes por los obispos de Michoacán, el encargado de la política interna pone de relieve la firme determinación de los tres órdenes de Gobierno para abatir la delincuencia….ADEMÁS, tras reconocer el derecho de las organizaciones de la sociedad civil para emitir libremente sus puntos de vista, subrayó que para la construcción de un ambiente de paz y armonía es necesario encauzar las legítimas demandas por la vía de la ley, en aras de preservar el Estado de Derecho….EL EX GOBERNADOR de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, señaló que la deuda que dejó su Gobierno en Michoacán fue de 17 mil millones de pesos y descartó que existan adeudos no aclarados o con irregularidades….EN ENTREVISTA colectiva, el ahora subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), optó por no emitir mayor declaración hasta que los organismos encargados de auditar el tema, emitan alguna postura o conclusión……”HAY QUE dar tiempo porque ya la Auditoría Superior va analizando todo y yo creo que no hay que dejarse llevar por dichos, la deuda de mi gobierno fue de alrededor de 17 mil millones de pesos y eso está publicado en el Periódico Oficial”……EL EX gobernador mencionó que existía un adeudo de 12 mil millones de pesos con proveedores que no se generó en su administración, sino de cuatro anteriores….”LES QUIERO asegurar que se pagaron todas las participaciones a los municipios hasta el mes de agosto y se dejó dinero, lo cual también hay evidencia, para el pago del mes de septiembre y esto tendrá que salir a la luz tarde o temprano”….JARA señaló que no especulará y esperará a que la Auditoría Superior concluya su labor y emita un veredicto…..UN SALDO positivo arrojó el ciclo de seminarios sobre Inclusión y Diversidad de Creencias impartido por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a cerca de 700 jóvenes en los municipios de Morelia, Tzintzuntzan, Jiquilpan, Zacapu, Zamora, Huetamo, Tuxpan y Zitácuaro…..DAVID Ochoa Valdovinos, titular de la Secretaría de los Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal, indicó que este ciclo de seminarios para capacitar y brindar a los jóvenes militantes y simpatizantes orientación a cerca de la diversidad de creencias religiosas, preferencias sexuales, condiciones socioeconómicas; inclusión y discapacidad…..”INICIAMOS el día 12 de agosto y concluiremos el 3 de septiembre, sin embargo, debemos continuar con este tipo de recorridos, no solo para tratar estos temas, si no abordar otros que son igual de importantes, como la movilidad y el acceso a la educación”…….LA INTENCIÓN de Enrique Peña Nieto al buscar reunirse tanto con Donald Trump como con Hillary Clinton fue moderar sus posicionamientos hacia el país, según explicó el propio presidente mexicano a su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama….AL TÉRMINO de su participación en la Cumbre de Líderes del G20, el presidente Peña Nieto dijo que reiteró a Obama el reconocimiento a su gobierno, y que México se mantendrá respetuoso del proceso democrático que vive ese país….EL MANDATARIO mexicano apuntó que le expresó al presidente estadounidense el interés de su Gobierno para abrir espacios de diálogo, para poner en amplio contexto la relevancia que tiene México para Estados Unidos, y Estados Unidos para México….EN TANTO, Rudolf Giuliani, ex alcalde de Nueva York y uno de los asesores más importantes de Donald Trump, confirmó que el presidente Peña Nieto sí tocó el tema sobre el polémico muro fronterizo, pese a que se había acordado no hablar de ello en la visita del candidato republicano a México.