CALDERA 06 ENERO 2016

LEVANTARON POLÉMICA las declaraciones en torno al gasolinazo de la diputada federal por el 05 distrito con cabecera en Zamora, Rosa Alicia Álvarez Piñones….FIJÓ LA postura de que citarán, al parecer va a convencer a sus colegas legisladores del PRI y de otros partidos, a los titulares de la Secretaria de Hacienda y Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que expliquen por qué de los aumentos, ya que ella también como ciudadana está molesta y en desacuerdo con los incrementos al combustible….PERO LE contestaron algunos cibernautas: la comparecencia de los funcionarios debió ser antes de que ella votará a favor de la Ley de Ingresos; si está molesta por qué no instrumentó o sugirió otras medidas….ES CIERTO lo que dijo la diputada federal, fue la anterior legislatura la que aprobó la Reforma Energética y la Reforma Fiscal en alusión a que esa es la causa del gasolinazo, pero le reviraron los ciudadanos para decirle que según el mensaje de Enrique Peña Nieto, presidente de México, la Reforma Energética no tiene nada que ver con el alza a la gasolina….INDICÓ LA legisladora en la conferencia de prensa que en la actual legislatura ella votó por la Ley de Ingresos donde viene la liberación de la gasolina, más no el aumento de precio (sic)….“QUE EN CÁMARA se haga una iniciativa y volver a revisar la Ley de Ingresos para poner un tope al aumento de la gasolina dejando un precio estándar (sic) que la gente pueda pagar”, mencionó la diputada….Y FUE más allá: “Peña Nieto debe bajar el precio de las gasolinas”, subrayó. Pero le contestaron en redes con una pregunta: ¿se atreverá ir contra su partido y el Presidente de la República emanado del mismo?….EL DELEGADO estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Ildefonso Mares Chapa, el presidente del Consejo Directivo de la Asociación de la Masa y la Tortilla, Everardo Jiménez Alvarado y sus integrantes, acordaron el miércoles en su reunión de trabajo, NO INCREMENTAR el precio de la tortilla en Michoacán para así proteger la economía de las familias….EN ENTREVISTA, el funcionario detalló que los integrantes de la Asociación Estatal de la Industria de la Masa y la Tortilla ofrecieron participar en un programa de revisión de básculas para ofertar al consumidor kilos de a kilo, y así proteger la economía familiar….ESTA campaña habrá de arrancar en unos días y será coordinada por la PROFECO y el Gobierno de Michoacán, que se encargará de colocar un distintivo en cada una de las tortillerías que sean revisadas y que cuenten con básculas calibradas….EVERARDO Jiménez se comprometió a no subir el precio de este producto de la canasta básica, en las más de mil 500 tortillerías que la conforman….CON LA CAMPAÑA de kilos de a kilo, la PROFECO tiene el objetivo de darle confianza al cliente y de fomentar el consumo de la tortilla, por ser un producto nutritivo, además de informar a la sociedad que los integrantes de la Asociación de la Masa y la Tortilla están apegados a la legalidad y trabajan coordinados con la PROFECO….POR OTRA parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa), Oliverio Cruz Gutiérrez, comentó que el aumento a la gasolina es un hecho que afecta severamente al sector empresarial y a la población, debido a que el combustible es un insumo necesario para trasladar mercancía o dirigirse a sus centros de trabajo….EN ENTREVISTA con Quadratín, Cruz Gutiérrez explicó que al aumentar la gasolina otros productos y servicios deben aumentar su precio para poder sobre llevar este gasto extra, sumado al aumento del gas LP, razón por la que prevé el aumento de otros artículos….COMENTÓ que si bien el pan aumentó su costo recientemente debido al incremento de la materia prima durante los últimos meses, los precios serán inestables si no hay un control y certeza de que estos serán estables….CABE señalar que el aumento que tuvo el pan fue del 25 por ciento, esto a criterio de cada panadería y distribuidora de pan a cadenas comerciales y abarrotes….CONTINÚAN las movilizaciones en Michoacán por el gasolinazo….EN ESTE momento se manifestaron ciudadanos y presuntos transportistas en Zitácuaro, Zacapu, Uruapan y Los Reyes, además de Morelia….EN ZITÁCUARO, presuntos trabajadores del volante se encuentran en el recinto ferial; en Uruapan los taxistas que el miércoles estaban afuera de las instalaciones de Pemex se ubican frente a las oficinas del Sistema de Administración Tributaria (SAT)….EN EL CASO de Los Reyes y Zacapu, cerca de 100 civiles están instalados en sus respectivas presidencias municipales para demandar que se reduzca el precio de la gasolina….HASTA AHORA la manifestación más numerosa es la de Morelia, donde alrededor de 2 mil choferes y vecinos de la ciudad salieron a las calles a exigir que el Gobierno Federal eche atrás la alza al precio del combustible.