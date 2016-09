CALDERA 05 SEPTIEMBRE 2016

Lunes , 5 de septiembre de 2016

EN DÍAS pasados estuvo en Morelia Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón, ex presidente de la República, ambos integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), esto ante un grupo de militantes panistas, entre los que se encontraban Rosa Hilda Abascal e Ivonne Pantoja…..MARGARITA ZAVALA visitó la capital michoacana con el pretexto de impulsar su asociación civil, pero con el objetivo de posicionar su candidatura rumbo a la presidencia de la república en 2018….SIN EMBARGO en el evento no estuvo el dirigente del PAN en Michoacán, José Manuel Hinojosa Pérez, así como el resto de los diputados locales, el único que hizo acto de presencia fue Héctor Gómez Trujillo…..ZAVALA EXPLICÓ que la asociación “Yo con México”, tiene como objetivo escuchar la voz de los jóvenes y promover un cambio estructural a nivel nacional….EN OTRAS ocasiones ha manifestado abiertamente su interés por contender en las próximas elecciones federales, empero, esto provoca, aparentemente, división al interior de la casa blanquiazul….AUNQUE las encuestas de preferencia para ser candidata del PAN para la Presidencia de la República favorecen a Margarita Zavala ella prefiere no confiarse….EN ENTREVISTA para Quadratín, la ex primera dama de México aseveró que ella le apuesta a seguir trabajando para posicionarse aún más en esta contienda que, aunque señala que aún no piensa en ello, sí le interesa el trabajo social…..“LAS ENCUESTAS son una fotografía y nada más, yo si algo he aprendido es a no confiarme en ello, y tomarlas como son una fotografía; me alegra mucho, pero además me compromete a seguir trabajando y a que los ciudadanos me conozcan, y aparte es el tema de Acción Nacional”….ADEMÁS, se dijo convencida de que en su momento le gustaría ser la abanderada del partido en el que milita, aunque sabe que esto depende de varios factores que en su momento se discutirán y en lo que espera salir favorecida….ZAVALA MENCIONÓ que el partido tiene un gran reto y un gran camino, pero señaló que no se gana solo de esa manera, pues el triunfo del albiazul depende de la unidad y del contacto ciudadano. “Yo ahorita no tengo ni cargo público ni lo he tenido en estos años ni he estado en spots, lo que yo tengo que hacer es seguir trabajando; Acción Nacional tiene varios retos, tiene el reto de la unidad y tres elecciones locales que yo acompañaré; son dos cosas distintas que en algún momento tendrán que juntarse”…..CALDERÓN, gran apoyo. En un tema inevitable de cuestionar, al referirse a la figura que representa su esposo, Felipe Calderón Hinojosa, en su vida política, Zavala aseveró que es un tema positivo el tener cerca a alguien que conoce la situación del país. Aclaró que si llega a ocupar el cargo más importante a nivel federal, las decisiones que tome serán su responsabilidad, no de Calderón, pues a él lo ve como un gran apoyo por su experiencia adquirida durante su sexenio….EL PRESIDENTE nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, llamó a fortalecer la unidad partidista en todo el país, pero sobre todo en los estados donde habrá elecciones en 2017…..TAMBIÉN EN visita a Morelia el líder tricolor destacó la pluralidad política de la que goza el PRI. “En política la pluralidad de opiniones es buena, sin embargo, una vez que se discuten los distintos temas, se intercambian los múltiples puntos de vista, y se hacen los análisis críticos y autocríticos al interior de nuestro partido, debemos trabajar en unidad”, subrayó….OCHOA REZA precisó que la unidad le da fuerza al PRI, incrementa su diversidad, le da riqueza y lo hace un partido más competitivo en la democracia mexicana. Por el contrario, dijo, si hay división, se le facilita la tarea a la oposición…..“DEJEMOS atrás los agravios entre nosotros. Hagamos un balance de qué nos ha pasado y por qué estamos como estamos, pero sobre todas las cosas, hagamos las propuestas que nos permitan estar mejor y resolver sus problemas a los ciudadanos”, puntualizó el líder tricolor….EL EX director de CFE pidió a los liderazgos del partido, en todo el país y a sus representantes federales, que no solo digan qué está mal y cómo resolverlo, sino que los invitó a precisar qué van a hacer cada uno de los militantes para mejorar al partido, pero sobre todo para mejorar a México…..EXPRESÓ que en cada priista, hay una responsabilidad de ser los primeros en señalar cuando algo no está bien. “Eso nos dará la autoridad ética y moral para exigir lo mismo de nuestros adversarios y señalar la corrupción que sucede en el PRD, en el PAN o en Morena”, refirió.