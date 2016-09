CALDERA 01 OCTUBRE 2016

Sábado , 1 de octubre de 2016

UN GRUPO de los mal llamados normalistas que pretendían ingresar a la Terminal de Autobuses de esta ciudad de Zamora fue replegado por parte de la autoridad municipal…..DE ACUERDO con elementos de resguardo de este municipio, los malandrines pretendían ingresar al recinto para impedir que entrara y saliera personal y los cientos de usuarios……SUS INTENCIONES no prosperaron por la acción de parte de las autoridades y evitaron afectaciones a los usuarios que a diario acuden a esta central…..CON EL DESPLIEGUE de elementos de la Policía Michoacán en coordinación con la Policía Federal, la Secretaría de Seguridad Pública refuerza el monitoreo en todo el territorio michoacano….LA MOVILIZACIÓN policial que se mantiene en carreteras, casetas de peaje y brechas a través de patrullajes y recorridos a pie, busca garantizar el orden social en la entidad……AL MOMENTO, todas las carreteras del estado se encuentran libres a la vialidad con excepción de Santa Fe de la Laguna…..TAMBIÉN Agentes de Tránsito y Movilidad del Estado vigilan las rúas de la entidad para asegurar el libre tránsito y garantizar que se pueda ofrecer el servicio de transporte público…..ANTE el conflicto provocado por los mal llamados normalistas y otros grupos sociales o gremios, el Partido de la Revolución Democrática en Michoacán hizo un llamado a que acepten la convocatoria hecha ayer viernes por el Gobierno del Estado para entablar diálogo de cara a la sociedad…..EL DIRIGENTE del perredismo michoacano, Carlos Torres Piña, destacó que las últimas acciones de los normalistas y algunos comuneros afectan a los ciudadanos en su conjunto, por lo que la resolución del conflicto ya es un asunto de interés general…..REITERÓ que distintos sectores de la sociedad civil e incluso diversas fuerzas políticas han buscado lograr los consensos para sacar a Michoacán de la crisis de gobernabilidad en la que se encontraba en anteriores administraciones, por lo que es necesario que quienes buscan convertirse en futuros profesores estén a la altura del compromiso social inherente a la vocación docente……ENFATIZÓ que Michoacán está en una etapa crucial: o se sacude de una vez por todas las inercias del pasado, o nos quedamos amarrados a viejas prácticas en las que han ganado unos pocos, en perjuicio del Estado, sus instituciones y los ciudadanos….EN ESE TENOR, el secretario General del partido, Antonio García Conejo, refrendó el llamado del PRD a los normalistas y demás organizaciones a evitar más confrontaciones y no afectar a los michoacanos….REITERÓ que la lucha por sus derechos no está por encima de los demás derechos ciudadanos a transitar libremente por la entidad.