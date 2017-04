Caída en ventas provoca recortes en sector florista

-Fuentes de empleo cayeron hasta 30 por ciento

-Precio de las flores se mantiene, pese a dificultades económicas del sector

-Pierden hasta 20 por ciento de producto por condiciones climatológicas

Oscar De La Rosa, Zamora

La caída de ventas en el sector de los floristas provocó recortes de fuentes de empleo hasta en 30 por ciento, debido a que los propietarios de los negocios no cuentan con los recursos económicos suficientes para hacer el pago de nómina a la totalidad de trabajadores.

“De no aplicar estas medidas de austeridad, pondríamos en riesgo la apertura de nuestros negocios. Sería una situación más complicada para el sector; ya que es preferible tener estas políticas durante esta temporada a tener que realizar un cierre total que sí afectaría a miles de familias de escasos recursos”, puntualizaron floristas asentados en el Mercado Hidalgo.

Fueron descansados temporalmente un promedio de 2 empleados por negocio, de acuerdo a un monitoreo efectuado por los propios floristas, aunque en el 50 por ciento de los locales establecidos, la mayoría ha optado por volverlos familiares para evitar ese tipo de afectaciones económicas.

Comentaron que el precio de las flores se mantiene, pese a las dificultades económicas que existen en el sector. El costo de las rosas es de 8 pesos actualmente que contrastan con los 10 pesos en que fueron ofrecidas durante el pasado 14 de febrero. Las gerberas y lilís tienen un costo similar, al ser los productos con mayor demanda de la población.

“A ello debemos sumar que perdemos hasta 20 por ciento del producto por las condiciones climatológicas. La temporada de calor nos afecta de manera importante porque las flores se marchitan con mayor facilidad, pese a que las tenemos en agua para conservar sus condiciones óptimas”, dijeron.

Dijeron finalmente que incluso la variedad de flores llega a ser limitada durante este periodo debido a que no cuentan con los recursos suficientes para hacer compras de diferentes variedades de flores, en los mercados establecidos en el Estado de México y en Tuxpan, Michoacán, que son los lugares de donde surten el producto.

Numeraria

-4 a 5 empleados en promedio tiene cada local de flores