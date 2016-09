Buscaremos mitigar problema de agua potable en 2 años: SAPAZ

Lunes , 12 de septiembre de 2016

-Contemplan hacer perforaciones de pozos y completar circuito de distribución

-Estiman que 24 mil usuarios tienen problemas de cantidad, calidad o no tienen el servicio

-Zona norponiente la de mayor necesidad del suministro

Oscar De La Rosa, Zamora

“Queremos mitigar el problema de agua potable en estos 2 años que restan de la presente administración. Para lograr el objetivo haremos perforaciones con el fin de tener nuevas fuentes de abastecimiento y consolidar un anillo periférico para tener una red de distribución efectiva del recurso natural, independientemente de la zona donde haya escasez del suministro”, puntualizó Marcial Gómez Amezcua, director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zamora (SAPAZ) en exclusiva para EL INDEPENDIENTE.

Para las fuentes de abastecimiento harán los estudios necesarios con el propósito de garantizar agua de calidad y cantidad para los zamoranos. La consolidación del anillo periférico será efectuada por la Avenida Virrey de Mendoza hasta conectarse a la zona poniente de la ciudad, que es por el rumbo de Juárez.

Las obras serán ejecutadas con recursos que surgen a partir de la recaudación (ronda entre los 80 millones de pesos) y gestiones realizadas por el organismo operador ante dependencias federales que están enfocadas a atender este tipo de proyectos para solventar dichas necesidades.

Garantizó que con dichas obras atenderán el problema de calidad, cantidad e incluso escasez total del servicio, cuyas necesidades han sido arrastradas en diferentes periodos de gobierno; con el interés, dijo, de poder mejorar las condiciones de vida en que viven miles de familias asentadas en el municipio.

“Los que más sufren por el servicio son las personas que residen en colonias populares que están asentadas en un polígono que inicia desde la calle Juárez hacia el norte y de oriente a poniente. 5 por ciento de los usuarios aún no tiene el servicio implementado; hablamos de colonias como Ferrocarril, Nezahualcóyotl, Las Flores, entre otras, a las que les hace falta el recurso hídrico”, explicó.

Informó que alrededor de 24 mil familias zamoranas, que representan el 40 por ciento de la base de usuarios, no reciben la cantidad suficiente de agua potable o en su defecto no tienen calidad o se encuentran en una situación de escasez del suministro.

Aseguró que por ello es importante que no dejen de hacer sus aportaciones con respecto a la tarifa de agua potable, porque comparativamente sale más caro el hecho de que cubran un servicio anual de mil 400 pesos por 2 pipas de agua para sus necesidades de higiene personal, que pagar la cuota del servicio.

“Las obras tendrán que aterrizarse con la Junta Local de Gobierno en los próximos meses. Son acciones necesarias para cumplir con los objetivos para que el servicio de agua potable cumpla con los requerimientos de calidad suficientes para que los usuarios tengan un servicio que corresponda a sus necesidades”, agregó.



Numeraria

60 mil usuarios tiene SAPAZ actualmente