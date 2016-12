Buscarán subir precio del trasporte público a 8.50 pesos

-Presentaron propuesta a COCOTRA

-Ya no es sostenible para sector mantener precio actual con incremento en insumos

-Aumento de la gasolina la gota que derramó el vaso



Oscar De La Rosa, Zamora

Los transportistas están decididos a efectuar el incremento en la tarifa del servicio público para el año entrante. Presentaron una propuesta ante la Comisión Coordinadora de Transporte (COCOTRA) para ofrecer el traslado de personas en 8 pesos con 50 centavos que son 1 peso con 50 centavos más que el costo del boleto actualmente, aunque consideran que finalmente quedará en 8 pesos.

“El aumento en el costo de la gasolina que será aplicado a partir del próximo domingo nos pone en una situación complicada. Para nosotros ya no es rentable mantener una tarifa de hace 4 años porque no se ajusta a los precios de los costos que hemos sufrido en la inflación de productos que necesitamos para la operatividad de los microbuses”, puntualizó José Luis Ramírez Victoria, presidente de la unión de transportistas del Valle de Zamora.

Indicó que es posible que a partir de los primeros días de enero se vea reflejado el incremento en la tarifa de transporte, por lo que pidió a los usuarios del servicio público que estén al pendiente de los cambios en el sector público en donde se calcula que alrededor de 400 unidades prestan su servicio entre los municipios de Zamora y Jacona.

Aseguró que hasta la fecha han actuado en un marco de legalidad con relación al aumento de la tarifa, porque han respetado los tiempos establecidos por la COCOTRA para ver si es procedente o no su petición y llevar a cabo la medida del incremento en el servicio.

“Esperamos que las autoridades estatales comprendan la situación. Hay concesionarios del sector que se encuentran en una situación de quiebra técnica porque no tienen los recursos económicos para mantener la operatividad de sus unidades o para hacer la renovación de los microbuses que circulan en esta localidad”, dijo.

Mencionó que están conscientes de que el aumento de la tarifa de transporte puede orillar a miles de usuarios a tomar la determinación de abandonar la opción de viajar en microbuses y optar por una unidad de dos ruedas para trasladarse; sin embargo, consideró que saldrá en una situación similar comprar una moto y gastar en gasolina por los incrementos presentados en ese rubro.

“El incremento en la tarifa de transporte no está supeditado a un capricho de los concesionarios. Los argumentos son evidentes y más cuando nosotros hemos cooperado durante 4 años para mantener una tarifa que no es gravosa para los usuarios”, finalizó.



Numeraria

300 unidades de servicio de microbuses entre Zamora y Jacona

1 peso con 50 centavos pretenden incrementar la tarifa