Buscarán reactivar programa 3 x 1 con migrantes de Estados Unidos

-No es suficiente contacto que tiene Ayuntamiento con paisanos para hacer obras

-Apenas se ha hecho una acción en la tenencia de Ario de Rayón con programa

-También buscarán volver a establecer contacto con El Monte California



Oscar De La Rosa, Zamora

Buscarán reactivar el programa de 3 x 1 con los migrantes asentados en los Estados Unidos, tras considerar que no es suficiente el contacto que tiene el Ayuntamiento con los paisanos para hacer obras que permitan el desarrollo de la zona rural del municipio.

En un año y medio, apenas se ha hecho una acción en la tenencia de Ario de Rayón con el programa de 3 x 1, consistente en la realización de un parque lineal que hasta la fecha no ha podido ser concluido para que los habitantes de la comunidad puedan hacer uso del espacio, pese a que los migrantes han contribuido al 100 por ciento con los trabajos.

“Tenemos una relación estrecha con los clubes de migrantes, que serán los organismos con los que tendremos que establecer los criterios para trabajar en la ejecución de acciones consistentes en la dotación de infraestructura urbana para la comunidad”, dijo Marcos Antonio Arizaga, regidor de Atención al Migrante.

Mencionó que la participación de los paisanos se convierte en una herramienta importante en la actualidad, ante las condiciones económicas que actualmente afronta el país y citó como ejemplo el envío de remesas, que permite fortalecer las condiciones de todos los municipios de la Entidad.

“Familias enteras dependen de los recursos que emanan de los Estados Unidos y por ello es que buscamos un área de oportunidad con los paisanos, quienes con su esfuerzo pueden contribuir al desarrollo que durante varios meses se ha negado en este municipio, principalmente en las comunidades”, citó.

En ese tenor, dijo que volverán a buscar el establecimiento de relaciones con El Monte California, debido a que es una situación que ha pasado desapercibida a lo largo de diferentes administraciones municipales.

“Dejamos de lado una relación histórica que de alguna manera nos dejaba beneficios para la población. Sabemos que a través de ese medio se pueden mejorar las condiciones de los bomberos municipales y haremos lo que esté a nuestro alcance para que lleguen los auxilios necesarios”, finalizó.



3 sectores participan en programa con migrantes