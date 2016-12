Buscarán mantener abajo cifras de casos de dengue

-Temporada de frío ayuda a erradicar mosquito, no la falta de limpieza en patios de hogares

-Inician planeación de campañas de limpieza para año entrante

-Mantendrán coordinación con Jurisdicción Sanitaria para lograr resultados



Oscar De La Rosa, Zamora

Buscarán mantener abajo las cifras de casos de dengue en esta localidad. La temporada de frío ayudará a erradicar el mosquito transmisor; sin embargo, existe un riesgo latente de criaderos debido a la falta de limpieza en patios y frentes de los hogares establecidos en la zona urbana, como se registró a lo largo de campañas realizadas durante el año.

“Lamentablemente fue una de las situaciones que se registraron durante la campaña. Existe una falta de cultura generalizada entre la población con relación a la prevención, pero vamos a continuar con los trabajos necesarios para que durante el año entrante logremos el objetivo mencionado anteriormente”, puntualizó Alejandra Espinoza Aguilera, regidora de salud.

Comentó que comenzaron con la planeación de campañas de limpieza para el año entrante y desde el arranque van a aplicar el reglamento municipal que compromete a la población a ser partícipes de cada una de las acciones

“El reglamento contempla sanciones de hasta 7 mil pesos por hacer caso omiso a las recomendaciones emitidas por nosotros para ser partícipes en las campañas de limpieza. La única forma en la que mantendremos en cero las cifras de personas contagiadas es a través de una participación conjunta”, dijo.

Aseguró que mantendrán una coordinación estrecha con la Jurisdicción Sanitaria No. 2 como lo acordaron en las reuniones del Consejo Municipal de Salud para lograr los resultados planteados y porque además van a iniciar con muestreos a través de las ovitrampas que serán colocadas a lo largo de diferentes colonias de la zona urbana.

Finalizó al decir que procurarán hacer un barrido en colonias y comunidades de manera organizada para que los ciudadanos estén previamente informados de las campañas que serán realizadas en sus lugares de residencia y que no haya pretextos para la participación.



Numeraria

7 mil pesos de multa a quienes no participen en campañas de limpieza contra dengue