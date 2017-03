Buscarán dar mayor inclusión a la mujer en sector de transporte público

-Fueron instalados asientos especiales y lactario para féminas en unidades del servicio

-Sector femenino es quien más usa el transporte público urbano

-Unión está abierta a contratar mujeres para ser operadoras del volante



Oscar De La Rosa, Zamora

Buscarán dar mayor inclusión a la mujer en el sector de transporte público. Fueron instalados 3 asientos especiales y una silla que funcionará como lactario público para féminas en unidades del servicio. La intención es generar un cambio en la cultura de los usuarios para lograr un respeto y equidad de género entre la población.

Los asientos especiales serán colocados en las 330 unidades de transporte que está adscrito al organismo. A partir de esta semana será puesto en funciones el programa de respeto hacia la mujer, por lo que serán capacitados los choferes para que acaten la funcionalidad de los asientos en los microbuses.

“Existe la garantía de que será respetada la integridad física y moral de las mujeres porque en el caso de una falta de respeto, que esperamos no se presente, será solicitado el auxilio de las autoridades de seguridad pública competentes para que los infractores sean sancionados, ya que no será tolerada ninguna mala conducta hacia las féminas”, puntualizó José Luis Ramírez Victoria, presidente de la unión de transportistas del Valle de Zamora.

Las mujeres conforman el 70 por ciento de los 70 mil usuarios que usan los microbuses del transporte público, como medio de movilidad urbana, según estudios de la Unión de Transportistas del Valle de Zamora, por lo que es uno de los principales medios de ingresos para los concesionarios.

“Las mujeres han trascendido fronteras y en el caso del quehacer cotidiano no es la excepción. Esa situación nos compromete como parte de la sociedad a crear los espacios suficientes para que imagen y condición digna sea respetada. Por ello decidimos emprender esta labor”, dijo.

A pregunta expresa, aseguró que están abiertos a contratar mujeres para que sean operadoras de unidades vehiculares, ante la falta de choferes varones que hay en el municipio, derivado de que se dedican a otras actividades productivas.

“Valoramos el esfuerzo y dedicación del sector femenino y por ello es que no nos cerramos a esa posibilidad. Son momentos de generar un cambio en la cultura de las personas y generar los espacios para que exista una equidad de género a través de la práctica laboral”, comentó.

Dio a conocer que cualquier mujer interesada y especializada en el manejo de unidades con diesel, puede acercarse a la unión para ver la posibilidad de integrarse como trabajadora en el servicio, como ha sucedido con algunas rutas de taxis, que tienen mujeres como operadoras de las unidades.



Numeraria

4 espacios por unidad serán de uso para mujeres

330 unidades están adscritas a la unión de transportistas