Buscan sea realidad puente vial para mejorar conectividad entre Zamora y Jacona

Elena Rojas, Jacona

El puente que garantice conectividad entre Zamora y Jacona, vía alterna a la Calzada, puede ser una realidad que mejore la vialidad entre ambos municipios, dado que existe la disposición de las autoridades municipales correspondientes para cristalizar el proyecto.

Sin embargo el presidente municipal de Jacona, Rubén Cabrera Ramírez, pidió a sus homólogos del vecino municipio que sean conscientes de que la aportación no puede ser a partes iguales, ya que el presupuesto del municipio de Zamora es mucho mayor al presupuesto de Jacona.

Cabrera Ramírez detalló, “el puente implica una inversión de 29 millones de pesos (mdp), la propuesta de ellos es que lo hagamos entre los dos donde cada ayuntamiento aporte el 50 por ciento. Nosotros le entramos, estamos dispuestos a colaborar, pero de acuerdo al presupuesto que tenemos”.

Indicó que incluso la inversión del puente se puede reducir y quedar entre 20 y 18 mdp, “ya hicimos una cotización y lo podemos lograr si nosotros ponemos la mano de obra y traemos la piedra con los camiones que tenemos. Por lo que nos estaremos ahorrando casi el 35 por ciento. Al municipio de Jacona nos tocaría aportar 6 millones de pesos, pues si comparamos el presupuesto del vecino municipio es mayor, por tanto a Zamora le corresponde poner más del 50 por ciento del total”.

Señaló que a efecto de que esta obra se pueda cristalizar a la mayor brevedad, están invitando a los empresarios para que se sumen a este proyecto que abarcara un estimado de 15 metros, “saldrá del colegio Vasconcelos en Zamora, atravesará el Rio Duero hasta llegar a la empresa Agrana en Jacona. Adicionalmente estamos pugnando porque dicha vialidad salga al Libramiento sur. Ya metimos el proyecto en la Secretaria de comunicaciones y obras públicas (scop) donde en el programa operativo anual (POA) designan 3 millones y medio de pesos, pero aún no tenemos dicho recurso para este adicional”.

Añadió que se pretende hacer una terracería de la Presa de la Luz que conecte con todas las colonias de la parte alta: El Opeño, Buenos Aires, entre otras, a efecto de que los habitantes de las mismas se puedan trasladar con facilidad al municipio vecino”.

Agregó, “a la altura de la zona de las antenas ya tenemos un avance y lo queremos continuar de esa misma forma con empedrado y adoquín, exclusivo para tránsito de automóviles, más no para trasportes de carga pesada. Ya que cerca del lugar se ubica una zona arqueológica. Será una vialidad rápida, para que los automovilistas eviten dar toda la vuelta por el libramiento”.

Comentó que a la brevedad mantendrá una reunión con autoridades municipales de Zamora para definir la construcción de este puente que será de gran impacto, toda vez que, dijo, “actualmente solo tenemos una sola entrada de Zamora a Jacona, por la Calzada. Por lo que será otra alternativa vial que desfogue la carga vehicular”.

Y es que comentó que el 70 por ciento de la población de Jacona se concentra en la parte alta del municipio, “por lo que será un gran desfogue para los vehículos, porque cuando transitan por la Madero hasta Cristo Rey vienen a vuelta de rueda. Por lo que será una vialidad alterna para gente que venga de fuera o los mismos zamoranos ya entraran por otra arteria”.

Finalmente dijo que aún no hay una fecha tentativa para poder comenzar la obra, “esperemos a la brevedad llegar a un acuerdo con las autoridades del vecino municipio”.

Numeraria

15 metros estimación del largo del puente vial