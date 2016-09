Buscan ordenar tránsito vehicular en zona urbana

Sábado , 10 de septiembre de 2016

-Iniciaron acciones de balizamiento en zona centro y colonias aledañas

-Definen carriles y ponen señalamientos para evitar accidentes por falta de instrucción

-Estiman terminar acciones dentro de un mes



Oscar De La Rosa, Zamora

Buscarán dar ordenamiento al paso de vehículos en la zona urbana por medio de acciones de balizamiento en la zona centro y colonias aledañas. Los carriles, sentidos, vueltas continuas con precaución y zonas peatonales quedarán delimitadas con el propósito de evitar que haya incidentes viales como consecuencia de la falta de organización en la circulación.

“El balizamiento no solo es para darle otra imagen a la ciudad; el objetivo principal es comprometer a los conductores para que respeten cada una de las zonas establecidas para la circulación. Varios percances se deben a la falta de señalética y es una situación que no podemos pasar desapercibida”, puntualizó Rubén Nuño Dávila, regidor de vialidad.

Comentó que las calles que fueron balizadas en una primera etapa son Morelos, Juárez y 5 de Mayo. En una segunda etapa contemplan hacer lo propio por Madero, Pino Suárez y en colonias como El Carmen, Jardines de Catedral y Centro, que es por donde se concentra el mayor número de vehículos en la zona urbana.

“Haremos el balizamiento hasta donde nos alcance el material obtenido para dichas acciones. El objetivo es que se pueda extender a partir de la zona del primer cuadro de la ciudad, para que en horas pico haya un flujo vehicular constante y que no se generen embotellamientos viales”, subrayó.

Informó que estiman concluir las acciones en el lapso de 1 mes y permitirán reforzar los señalamientos establecidos en diferentes cruces donde se hace respetar el Uno y Uno, así como el paso de peatones sobre la vía pública. También quedarán delimitados los cajones de estacionamiento para motocicletas, con el propósito de que los conductores respeten dichos espacios.

Finalizó al decir que a partir de que concluya el balizamientos, los elementos de Tránsito harán valer la aplicación del reglamento en la materia, debido a que es una obligación de cada uno de los conductores de unidades respetar las normas que están establecidas en el documento para circular.



Numeraria

3 calles principales fueron balizadas