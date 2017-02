Buscan erradicar la venta de comida chatarra en escuelas de Jacona

-A través del programa certificación de escuelas saludables



Elena Rojas, Jacona

Autoridades municipales, en conjunto con el sector salud, buscan erradicar la venta de comida chatarra en las instituciones educativas de este municipio, a fin de evitar que los niños y jóvenes sea afectado con el problema de obesidad, por ello promueven el programa “certificación de escuelas saludables”.

Así lo anunció el director de salud municipal, José Villalpando Rocha, al encabezar el acto donde fue certificada la primaria Particular Ana María Gómez, como promotora de salud de Jacona, institución que se ubica en la colonia Balcones.

Recordó que el año pasado certificaron 15 instituciones de educación primaria como escuelas saludables, por lo que en total sumarán 16 instituciones las certificadas en este municipio.

El funcionario dijo que este programa es integral, toda vez que se abarcan distintos aspectos, desde la prevención de enfermedades, obesidad y sobrepeso.

“Para que podamos certificar a una institución, a través de la Secretaría de Salud capacitamos a los niños, docentes y padres de familia sobre las estrategias de prevención de diversas enfermedades y detección de las mismas; así como tips de nutrición y de activación física”, puntualizó.

Añadió que a través de este programa detectan enfermedades propias de los niños desde debilidad visual, diabetes, sobrepeso, obesidad, desnutrición, “además se procura que toda la comunidad estudiantil este vacunada, que tengan toda la información suficiente los padres de familia, los niños y maestros. Se implementan programas de educación física y se certifica que la escuela no venda comida chatarra, sino alimentos saludables y nutritivos”.

Agregó que de igual forma, buscarán certificar comunidades y las escuelas integradas a dichas colonias, “estaremos trabajando en conjunto con el Centro de Salud y la Jurisdicción Sanitaria buscando tener una cobertura amplia en la certificación de escuelas y colonias saludables”.

Dijo que es importante capacitar, asesorar y dar información suficiente y necesaria a los padres de familia y los maestros a efecto de que el prohibir la comida chatarra no solamente se implemente en las escuelas, sino también sea una estrategia implementada en los hogares.

“Sabemos que afuera de las instituciones hay muchos vendedores de comida chatarra, ellos requieren ganarse la vida; más que prohibir su actividad nosotros estamos informando a los padres de familia sobre los daños que ocasiona la comida chatarra. Con ello les damos las suficientes herramientas para que ellos determinen que es lo que deben comer sus hijos que verdaderamente les beneficie”, finalizó.



Numeraria

16 escuelas certificadas como saludables