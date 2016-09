Buscan convertir octubre como el “Mes de la Mujer”

Martes , 13 de septiembre de 2016

-Habrá campañas para atender cáncer mamario y cervicouterino

-También buscarán abrir primer lactario público en Ayuntamiento



Oscar De La Rosa, Zamora

El próximo mes de octubre será realizado el Mes de la Mujer durante el cual habrá campañas gratuitas y de costos de recuperación para atender los problemas de cáncer mamario y cervicouterino entre la población, que son de los principales padecimientos de salud física que aquejan actualmente a las féminas.

“Son las primeras causas de muerte entre la población femenina. No atender el problema a tiempo representa un desgaste físico y económico para sus familiares; por ello, la medicina preventiva es la mejor manera de atender esas enfermedades que afectan de manera importante a la población”, puntualizó Alejandra Espinoza Aguilera, regidora de salud.

Indicó que buscarán dialogar con diferentes hospitales privados con la intención de que se pueda facilitar el equipo suficiente para que las campañas puedan ser efectuadas con éxito y no representen ninguna complicación para la población femenina.

Aseguró que también buscarán abrir el primer lactario público para dar atención a las mujeres madres de familia que laboran en el Ayuntamiento, para lo cual tendrán una capacitación en conjunto con autoridades sanitarias. El propósito es dar seguimiento a los lineamientos para que la operatividad del espacio sea una realidad.

“Tras el éxito de la semana de lactancia no queremos que los proyectos generados en ese evento se queden en palabras. Uno fue la instalación de los lactarios públicos y es por ello que vamos a crear las condiciones necesarias para tener un espacio con el propósito de que las madres de familia que trabajan tengan ese espacio”, dijo.

Aseguró que están en proceso de definir el lugar que albergará al primer lactario público. La Sindicatura Municipal participa en las acciones con el propósito de elegir un lugar adecuado, privado y que cuente con las instalaciones sanitarias debidas para que la práctica de amamantar sea efectuada en condiciones de higiene.

“Las madres de familia deben sentirse en un lugar confortable. Además la leche que se extraigan debe ser refrigerada para que tenga mayor durabilidad, debido a que a temperatura ambiente sólo dura un promedio de 8 horas en exposición para que no se eche a perder”, explicó.

Informó que otro objetivo de la instalación de los lactarios públicos es que se pueda llevar la idea a las agroindustrias en donde se procesan berries y otros productos, debido a que hay madres de familia que requieren de hacer esa práctica, más aún cuando los hijos son recién nacidos. El beneficio para cada uno de los establecimientos es que las féminas no faltarían a sus labores por desempeñar esa actividad y además podrían concentrarse al 100 por ciento en la producción.

“Será un mes de actividades donde vamos a ponderar el trabajo de las mujeres como un pilar importante en las familias zamoranas. Nos interesa que tengan condiciones de vida de calidad para que se mantengan firmes en ese papel”, finalizó.



Numeraria

2 campañas médicas contemplan para mes de la mujer