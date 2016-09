Buscan capacitar a servidores públicos en enfoque de género

Martes , 27 de septiembre de 2016

-Ante incremento de muertes y violencia hacia femeninas en Zamora

-Para ello también es necesario aterrizar estrategias que frenen problemática

-La red Uniendo fortalezas AC impartirá diplomado en la materia

Elena Rojas, Zamora

Debido al hermetismo con que autoridades manejan las estadísticas de muertes y violencia contra mujeres, se desconoce la cifra exacta de los mismos, sin embargo la Red “Uniendo Fortalezas A.C” ha contabilizado en publicaciones de medios locales más de 14 en lo que va de este año en este municipio, “aclaro, cifras no oficiales”.

“Pese a no contar con las cifras exactas, se sabe que esta problemática va en aumento, al igual que la violencia de género; así lo dejan ver las notas rojas de los periódicos. Por ello es necesario que los servidores públicos se capaciten en enfoque de género para poder aterrizar políticas públicas de inclusión social y estrategias que frenen está problemática”, señaló Alberto Del Rio Salcedo, colaborador de la red citada.

En rueda de prensa celebrada en café Galerías, en la que estuvo acompañado por Norma del Rio Ortiz, representante legal de la Red y Benjamín Robles Ramírez, responsable de comunicación y vinculación social de dicha Red, informaron que impartirán el diplomado “modelo de profesionalización en habilidades y desempeños para la capacitación presencial especializada en enfoque de género e inclusión social”.

Del Rio Salcedo añadió, “Zamora es uno de los municipios que ha presentado violencia contra las mujeres, pero también es un tema que nos exige mayor preparación y conocimiento para poder generar una nueva cultura de trabajo de género. En esto todos somos incluyentes: prensa, instituciones públicas, privadas y ciudadanía en general. Todos debemos colaborar en el trabajo de género para generar una sociedad con paz y con alta consciencia de género. Es doloso que cada vez más se vaya generando un clima de violencia”.

El diplomado va orientado a líderes comunitarios, líderes de organizaciones civiles, servidores públicos e interesados en especializarse en temáticas de género, para que se formen como capacitadores especializados en la materia.

El proceso de formación está financiado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Consta de 50 horas presenciales y 30 horas que estarán manejando mediante un curso en línea. Dara inicio el próximo 30 de este mes. Se desarrollará en 4 fines de semana de 12 horas (viernes y sábados. Y a partir del día 30 cada 15 días). Tentativamente se impartirá en el ICATMI.

Del Rio Ortiz detalló, “capacitar en temáticas de género requiere de aspectos metodológicos y de herramientas conceptuales, como de diseño y planeación para que no solamente se adquieran conocimientos, sino también se asuma una transformación de conducta para evitar meternos en los círculos ya viciados donde se tiene un buen discurso de género, pero a la hora de la aplicación es difícil hacerla practica y congruente”.

Agregó, “un tema fundamental que se estará analizando es el manejo de subjetividades del tema de género. Mientras no revisemos esa parte es difícil poder aplicar una temática tan compleja, cuando no hemos hecho un buen proceso interno para poder identificar de que manera colaboro al sistema para esta brecha de desigualdad que tenemos”.

El proyecto se está promoviendo desde hace un mes en los ayuntamientos de la región a efecto de tener el impacto deseado. Cabe señalar que la Red “Uniendo Fortalezas A.C”tiene 6 años, cuyos integrantes forman parte de organizaciones en el tema de género.

Por lo que están especializados en la materia, certificados en el estándar 308 promovido por el Instituto Nacional de la mujer, que tiene que ver con capacitación con enfoque de género.

Entre las temáticas que se abordarán en este diplomado destacan: parte teórica conceptual en la perspectiva de género dentro de la administración pública municipal; manejo de contenidos pedagógicos y didácticos con enfoque de género; manejo de grupos y técnicas didácticas para aprender a manejar las cuestiones subjetivas y emocionales de los grupos; la promoción de la conciencia de género y un módulo en línea encaminado a la planeación didáctica.

Comentó finalmente, “regularmente se capacita mucho en este tema en términos conceptuales y teóricos, pero no se capacita en termino del manejo emocional. Sin embargo, en este diplomado si incluiremos esa parte. En la capacitación de género hay muchas resistencias que hay que manejarse de manera adecuada y es fundamental reflejarlas en el proceso de capacitación, ya que no sirve de nada traer muchos conceptos sino se aterrizan en la vida cotidiana”.

Numeraria

35 personas capacidad del diplomado