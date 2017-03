Buscan autoridades de Jacona concretar sede propia del Tecnológico Superior Purépecha

-Con el fin de no depender de instalaciones de COBAEM

Elena Rojas, Jacona

Autoridades municipales pugnan para contribuir a que el Instituto Tecnológico Superior Purépecha (ITSP) cuente con su propia sede en esta localidad y ya no tener que depender de las instalaciones del Colegio de Bachilleres del estado de Michoacán (COBAEM) en su plantel de este municipio.

Rosa Elena Salinas Reyes, regidora de educación, cultura y turismo, expresó, “es la primera institución superior de educación pública con la que cuenta el municipio. Por lo que estamos trabajando con la comunidad agraria para ver si nos pueden donar un terreno apropiado que no quite tierras de cultivo, de esa manera lograr nuestro propósito y luego gestionar recursos a nivel nacional para la construcción. Antes de terminar la administración debemos dejar por lo menos la primera piedra”.

Así lo informó al anunciar que el pasado 27 de Febrero arrancaron las inscripciones en el Instituto Tecnológico Superior Purépecha (ITSP) para el ciclo escolar 2017-2018, mismas que se extenderán hasta el 6 de Agosto.

Indicó que es el segundo año en que cuentan con esta institución pública de nivel superior, instalada al interior del COBAEM, plantel Jacona, “en el ciclo escolar 2016-2017 se captaron alrededor de 210 estudiantes. Este año esperamos que se inscriban por lo menos 300 personas”.

Recordó que este Tecnológico ofrece una oferta educativa de seis carreras que son: sistemas computacionales, innovación agrícola sustentable, gestión empresarial, gestión industrial, energías renovables y biomédica.

Indicó, “el sistema de estudios es semi-presencial, ya que solamente las clases son sabatinas, ya que este instituto está creado para las personas que trabajan. Y los empleados aprovechan su día de descanso para seguir preparándose. La mayoría de agroindustrias que tenemos en el municipio están mandando a sus trabajadores a que se superen”.

Señaló que el costo de la ficha de ingreso es de 200 pesos y el costo del semestre es de 350 pesos, “el depósito bancario lo pueden hacer a 0136085288 BBVA BANCOMER cuenta a nombre del ITSP”.

“El ayuntamiento, a través de esta regiduría, los estamos apoyando con dos jóvenes prestadores del servicio social, quienes están realizando las inscripciones por internet directamente en la plataforma del Tecnológico, a efecto de que los interesados no se trasladen hasta Cherán, donde está la sede oficial del ITSP”.

Indicó que los interesados deben contar con bachillerato terminado o nivel afín. Además deben presentar comprobante de depósito firmado al frente, al reverso anotar curp y domicilio, copia del acta de nacimiento, copia de curp, copia de certificado o constancia de terminación del bachillerato y dos fotografías infantil a color o blanco y negro. El inicio de clases será el 2 de Septiembre.

Señaló finalmente que es importante que los trabajadores aprovechen esta gran oportunidad para su crecimiento profesional, toda vez que es la única institución pública de nivel superior con que cuenta el municipio, “además son carreras atractivas que ofrece nuestro municipio como lo es la agricultura”.

Numeraria

200 pesos costo de la ficha