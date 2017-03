Buena parte de jóvenes trunca su profesión por no estudiar carrera acorde a perfil

-Terminan en otros oficios sin poner en práctica sus conocimientos académicos

-400 estudiantes recibieron oferta educativa de más de 15 escuelas de nivel superior

-Si tienen información, están en condiciones de hacer buena elección: Magdalena Hernández

Oscar De La Rosa, Zamora

El 40 por ciento de los jóvenes trunca su ejercicio profesional por no estudiar una carrera acorde a su perfil. Los egresados de las universidades terminan en otros oficios sin poner en práctica sus conocimientos académicos, ya que al no tener una vocación clara, no saben cómo desempeñar su labor en una empresa y terminan por no asumir ese compromiso.

Magdalena Hernández Vela y Claudia Marlén Júarez, maestras en orientación educativa del Colegio de Bachilleres, indicaron a EL INDEPENDIENTE que esa es una de las razones principales por las que la institución organizó la Expo Orienta en donde dieron atención a alrededor de 400 estudiantes del último grado de estudios de bachillerato asentados en los planteles de Zamora, Ocumicho y Patamban.

Durante la Expo Orienta participaron alrededor de 17 escuelas, entre públicas y privadas, del nivel superior. La oferta educativa fue amplia ya que se ofrecieron diversas licenciaturas e ingenierías para cubrir el perfil de cada uno de los jóvenes y ofrecer la información necesaria para que desarrollen su vocación profesional.

“Cuando los jóvenes tienen ese cúmulo de elementos, están en condiciones de hacer una buena elección. La decisión parte de un análisis para que no sólo verifiquen si tienen el perfil para ingresar a la carrera, también es importante que chequen si tienen campo laboral en la carrera a desempeñar”, puntualizó Hernández Vela.

Por su parte Rodrigo Reyes De La Cruz, director del Colegio de Bachilleres, mencionó que es importante que las ferias de orientación vocacional sean eventos constantes en los planteles de nivel medio superior porque se trata de aclarar el panorama para los jóvenes para que no tomen decisiones equivocadas al momento de escoger su carrera universitaria.

“Se trata de que brindemos la información necesaria. Nosotros queremos estar a la vanguardia con estas jornadas porque la intención es que los jóvenes del Colegio de Bachilleres tengan las herramientas necesarias para que trasciendan en el nivel superior”, dijo.

Agregó finalmente que también es necesario el acercamiento que puedan tener las universidades locales con las empresas o agroindustrias asentadas en esta región para que las carreras creadas sean afines y obedezcan a los intereses entre jóvenes y su educación superior, ya que es necesaria la compatibilidad en el ámbito profesional.

Numeraria

-1 200 alumnos tiene el Colegio de Bachilleres de Zamora