Briseñas y Vista Hermosa concentran la mayor contaminación del Río Duero

Elena Rojas, Zamora

“Por gradiente de acumulación, de los 13 municipios por donde pasa el Río Duero, es en Briseñas y Vista Hermosa donde se concentra la mayor contaminación, lo que también afecta a Ixtlán”, señaló José Luis Pimentel Equihua, profesor investigador del Colegio de Postgraduados.

No obstante, indicó que estos municipios ya están avanzando en la tecnificación de sus cultivos, por lo que están teniendo la necesidad de contar con agua limpia y para ello es vital la construcción de plantas de tratamiento, lo que ya se hace en Ixtlán.

Añadió que los investigadores de este colegio y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) monitorean de manera constante este Río, “a la altura de Chilchota el agua viene negra. No se necesita ser un experto para saber que este afluente tiene problemas serios. Conforme vamos avanzando hacia la parte baja de la Cuenca, por ejemplo hacia la altura de San Simón se despiden olores fétidos por lo que la contaminación es evidente. Nuestra función como investigadores es aportar los datos, y las autoridades deben ponerse a trabajar sobre el saneamiento de la cuenca”.

Agregó que el Consejo Nacional de Freseros, desde hace 30 años, ha pugnado por el saneamiento, “ya se elaboraron los estudios, se han realizado varias reuniones con diversos actores sociales: agricultores, investigadores, representantes de CONAGUA. Todos coincidimos que es necesario sanear la cuenca del Río Duero, sin embargo en lo que no nos hemos puesto de acuerdo y no logramos avanzar es en las acciones específicas”.

Dijo, “como no hay resultados en ese sentido, los productores ya se están desesperando. Va a llegar un momento en que con las leyes de inocuidad en Estados Unidos, que ya están más agresivas, habrá problemas para la exportación, por tanto urge el saneamiento”.

Agregó que en el foro de la reunión de la Comisión de Cuenca, celebrado el pasado mes de noviembre en Santiago Tangamandapio, se les informó que una empresa israelí había presentado una propuesta para el saneamiento, pero no se les informó más al respecto, “por lo que seguimos en espera de cómo va este plan de saneamiento, ya sea que lo encabece el gobierno federal, estatal o los actores involucrados”.

Recordó que la fresa es un producto de exportación y las medidas de inocuidad que debe de superar el producto son muy altas. Por tanto, dijo, “la actividad económica en la región está en riesgo. Ahora con este escenario de EU se va a revisar el tratado de libre comercio y ahí entran las fresas, los aguacates, es decir, está en riesgo la columna vertebral de la actividad económica del estado de Michoacán, que es la agricultura de exportación”.

Agregó que la contaminación no es único problema que enfrenta este río, sino que además el acuífero de la zona se está agotando, “se nos están juntando varios problemas: menos agua, cambio climático, mas contaminación y por lo tanto se nos está cerrando el círculo. Si lo vemos de manera integral los riesgos por los que se nos puede limitar la exportación son muchos: leyes de inocuidad en E.U, la falta de disponibilidad de agua limpia y de tierra fértil, la carencia de agua que necesitamos para producir, aunado a la falta de disponibilidad de mano de obra”, finalizó.



Numeraria

5 mil hectáreas tan solo de fresa dependen de esta Cuenca

1 mil 100 jornales se generan por hectárea, es decir más de

5 millones de empleos directos