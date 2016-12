Brindarán atención a migrantes en trámites de nacionalidad, apostilla de actas

-Ofrecerán asesoría gratuita en regiduría a paisanos durante periodo vacacional

-La intención es que no sean objeto de abusos en cobros por parte de “vivales”

Oscar De La Rosa, Zamora

Brindarán atención a migrantes en lo que respecta a trámites de nacionalidad, apostilla de actas de nacimiento y afiliaciones a regímenes de seguridad social u otros servicios. La intención es que no sean objeto de abuso en cobros por parte de “vivales” o empresas que ofrecen llevar a cabo los procedimientos a cambio de cuotas económicas.

La asesoría será otorgada de manera gratuita en la Regiduría de Atención al Migrante con el propósito de que los paisanos aprovechen el periodo vacacional para llevar a cabo la ejecución de los trámites y regresen a los Estados Unidos sin algún pendiente legal que corresponda a sus intereses personales.

“Detectamos que hay empresas que se dedican a ofrecer este tipo de servicios a los paisanos con el cobro de los servicios de manera excesiva. No es justo que los paisanos tengan que pagar por acciones que están fuera de normatividad porque hay situaciones en las que no deben poner siquiera un peso por atender a su necesidad”, puntualizó Marco Antonio Arizaga Sánchez, regidor de atención al migrante.

Comentó que el trámite del apostillamiento (traducción) del acta de nacimiento de inglés a español es un servicio que puede realizarse ante el Registro Civil y dijo que van a canalizar a las personas que requieran de ese documento para cumplir con alguna afiliación a algún régimen de seguridad social u otro.

“Mismo caso sucede con la doble nacionalidad, que no es más que un trámite simple que realiza ante la propia dependencia estatal. Es importante que los paisanos no se dejen enganchar con la supuesta ayuda que brindan algunas empresas que incluso son de dudosa procedencia”, indicó.

Concluyó al decir que los paisanos pueden poner su denuncia para que se pueda proceder en contra de quienes llevan a cabo ese tipo de acciones. Es la única forma de poner fin a ese tipo de negocios que abusan de la buena voluntad de los paisanos que vienen con la disposición de pasar un periodo vacacional libre de problemas, pero también para resolver sus situaciones legales.

Numeraria

-3 personas atienden la Regiduría de Atención al Migrante

– 50 personas atienden diariamente en las oficinas