Brigada contra dengue intensificó labores de control en Valencia

Miércoles , 28 de septiembre de 2016

-Brigadas quieren evitar se generen casos positivos en la colonia

-Inician visitas domiciliarias para hacer acciones de abatización y descacharrizar

-Quienes se resistan serán sancionados



Oscar De La Rosa, Zamora

La brigada de vectores de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, en conjunto con autoridades municipales, intensificó las labores preventivas para controlar el mosco de dengue en la zona de Valencia que se encuentra en zona de alerta por la presencia de insectos, con base en los resultados generados en las ovitrampas.

La intención es evitar que se generen casos positivos en la colonia. Las acciones que arrancaron consisten en visitas domiciliarias para llevar a cabo acciones de abatización y descacharrización, debido a que en zonas limpias, libres de residuos de agua, es casi imposible que se puedan generar los insectos.

Quienes se resistan a cooperar con las autoridades sanitarias, serán sujetos a la aplicación de sanciones contempladas en el reglamento municipal para el manejo de residuos sólidos que permite evitar que se genere un brote de dengue en algún domicilio o colonia, informó Alejandra Espinoza Aguilera, regidora de salud.

Las sanciones para quienes se resistan a colaborar con las dependencias en las acciones preventivas van de los 3 mil 500 a los 7 mil pesos. Primero serán emitidas las recomendaciones correspondientes para participar con las acciones de limpieza; de no obedecer incurrirán en una falta al reglamento.

Comentó que el estado de alerta no será levantado en la colonia Valencia hasta que no se logre controlar la población del mosquito transmisor. Harán una nueva evaluación de las ovitrampas colocadas en la colonia, para ver si disminuyó, se mantuvo o aumentó la presencia de los insectos.

“La última opción es llevar a cabo acciones de fumigación. La población debe ser consciente de que los químicos emitidos pueden ser causantes de enfermedades cancerígenas, si se abusa durante tiempo prolongado; como autoridades somos conscientes de esa situación”, mencionó.

Informó finalmente que de manera semanal sostendrán una reunión con las autoridades de salud para tratar el tema de dengue en el municipio, pese que la temporada de lluvias va en descenso, debido a que es el periodo en que más casos de dengue se pueden registrar en la localidad.



Numeraria

10 mil habitantes tiene la colonia Valencia