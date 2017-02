Bomberos municipales vencen a periodistas en partido de futbol

-Los comunicadores nomás no ven una

Guillermo Ríos, Zamora

En un encuentro donde se fomentó la amistad, compañerismo y la camaradería como objetivo principal, el equipo del Cuerpo de Protección Civil y Bomberos Municipales derrotó a los Periodistas de Aspevaza 4 goles por 3.

La cita fue en el campo del extinto Banrural, un lugar donde los elementos de Protección civil utilizan como espacio para desarrollar las actividades físicas por lo cual fungió en esta ocasión como casa de los Bomberos.

Por su parte los periodistas, capitaneados en esta ocasión por Cruz González, parecían no estar completos, puesto que sus mejores fichas no se habían reportado a jugar, por lo que lucía un panorama poco alentador para enfrentar este encuentro aun así los periodistas estaban dispuestos a enfrentar a los Bomberos que comenzaban a frotarse las manos.

Comenzó el duelo, rápidamente los bomberos intentaron ir al frente y empezaron a mover el esférico de un lado a otro, como queriendo cansar a los periodistas, quienes perseguían el esférico sin tocar el balón, las llegadas de peligro surgieron efecto, inmediatamente el Comandante Marco Antonio Elizalde abrió el marcador.

Ante el desconcierto de los “Tunde-Teclas” que no se explicaban la falta de futbol, parecía que jamás habían jugado juntos, parecía que no sabían jugar, ante los esfuerzos de los gemelos Fajardo, quienes corrían por las bandas en busca de balones, pero su esfuerzo estaba siendo inútil, porque al frente un solitario Crucito González no lograba pegar una.

Los Traga fuegos dejaron crecer a los reporteros, luego de una jugada muy bien armada desde la zona baja, fueron circulando el balón y cruzando las líneas hasta llegar a las barbas del portero, Joel Aguilar “El Buñuelo” disparó sin piedad e incrustó el balón al fondo de la portería.

Pasaban unos cuantos minutos y el dominio nuevamente fue de los Bomberos, intentaban jugadas de fantasía, pero la muralla comandada por Memo “El güero” Ríos paraba todo avance de peligro, dejando con las ganas a los “Traga humos”.

Antes de terminar el encuentro, el marcador tomó ventaja para los elementos municipales, quien a jugada de “Memo” Pérez ponía al frente a su equipo, marchándose de esta manera al descanso del primer tiempo.

El descanso llegó y los jugadores sedientos se dirigieron a sus respectivas bancas, mientras que los bomberos levemente se refrescaban, lo periodistas a cantaros tomaban el vital líquido, no dejando nada para los minutos siguientes.

De regreso a las acciones del segundo tiempo, el equipo de periodistas salió dispuesto a dejar todo adentro del terreno de juego, inmediatamente Cruz González hizo efectivo un pase de Joel Aguilar, quien se quitó a dos de sus contrincantes y filtro un pase para dejar de forma solitaria al reportero sin rostro y marcar el tanto de la Igualada.

En los minutos siguientes el equipo Bomberos tomó confianza y se relajó de más, cosa que aprovecharon los reporteros, Memo Ríos puso el marcador 3-2, convirtiendo en hazaña la voltereta, pero faltaba mucho para que se terminara el encuentro.

Los bomberos echaron toda la carne al asador y soltaron la manguera, por que comenzaron a conectarse entre sí y le dieron un baile a sus rivales, nuevamente Marco Jiménez ponía el marcador en igualdad de condiciones, pero a pocos minutos de terminar el encuentro, un descuido de la zaga de los reporteros terminaría costándole el encuentro, ante el reclamo de todos los presente.

Cabe hacer mención que pese a su derrota, los periodistas continúan su preparación con equipos que quieren retomar confianza, aunque los marcadores no han sido favorables el ánimo no decae y las ganas de seguir jugando siempre están presentes.