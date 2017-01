Blindarán programas y acciones de gobierno para no incurrir en delitos electorales

Oscar De La Rosa, Zamora

Serán blindados los programas y acciones de gobierno para no incurrir en delitos electorales. Funcionarios municipales de diferentes áreas operativas fueron instruidos por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) para que hagan una correcta aplicación de los recursos sin interferir en los comicios electorales que serán efectuados el año entrante.

“No se puede romper el contacto con la población, pero sí es necesario cuidar las formas en el proceder de los servidores públicos. Es necesario que exista una cooperación y voluntad de los gobiernos municipales para que no haya ningún tipo de interferencia durante el proceso electoral”, puntualizó Homero Valdovinos Mercado, magistrado del TEEM, en el marco de una capacitación que ofreció a regidores y directores del Ayuntamiento en las oficinas ubicadas en Plaza Las Palomas.

Comentó que es responsabilidad de los funcionarios municipales que se maneje un proceso imparcial y que no empañen el proceso de participación de la población que será la encargada de colaborar en el proceso a través de un sufragio democrático que no debe ser influenciado por la intervención de alguna autoridad.

“Ponemos en sus manos las herramientas para que trabajen de manera decidida con los ciudadanos para que fomenten su participación y al finalizar el proceso se haya ejercido una democracia pertinente. Por fortuna, en el proceso electoral pasado no se registró ese tipo de situaciones en esta región, derivado del compromiso y capacitación de los servidores públicos”, dijo.

Comentó que también tendrán la obligación de hacer del conocimiento de los ciudadanos cualquier tema que se encuentre relacionado con la aplicación de justicia en materia electoral, principalmente en casos donde sea necesario imputar alguna responsabilidad.

Anunció que la próxima capacitación será efectuada para el mes entrante en la que van a trabajar en aspectos relacionados con el comportamiento y deber ser de los funcionarios públicos durante el próximo proceso electoral.

“Hay que mantener ciertas pautas en la forma de actuar al momento de prestar servicios a la población y la mejor manera es a través de una capacitación en la que cada uno de los elementos cuente con la información y herramientas suficientes para no incurrir en alguna falta electoral”, concluyó.



Numeraria

30 servidores públicos acudieron a la capacitación