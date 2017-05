Biblioteca Municipal ofrecerá 4 talleres gratuitos

-Derivado del programa “Mis vacaciones en la biblioteca”

Elena Rojas, Zamora

4 talleres gratuitos para niños y jóvenes ofrecerán la biblioteca Manuel Martínez de Navarrete durante el periodo vacacional de verano, informó María Yesenia Hernández Castro, encargada de este recinto.

Estos son: “Expresarte” que consiste en que los niños pongan en juego su creatividad para inventar cuentos e historietas con dibujos; el taller “Deportes básicos”, donde se trata que los niños conozcan las reglas de los deportes como el futbol, basquetbol, volibol, etc. Además de que elaboren sus manualidades, futbolitos y realicen su propio cuento.

El tercer taller lleva por nombre “Piratas de la lectura”, enfocado a juegos que fomenten el gusto por la investigación. Estos 3 talleres van dirigidos a niños de 7 a 10 años.

Asimismo, también se impartirá el taller denominado “Computación Intel. Aprender 1 para jóvenes de 11 a 16 años. Todos estos talleres tienen como objetivo fomentar el gusto por la lectura.

Estos talleres se desarrollarán del 10 de Julio al 4 de Agosto, en un horario de 10 am a 12 pm. Estos se derivan del programa “mis vacaciones en la biblioteca” en su edición 2017, que implementó la Dirección General de bibliotecas (DGB) a nivel nacional con el objetivo de fomentar el gusto por la lectura en estos sectores.

Las inscripciones serán del 3 al 7 de Julio. Esperan por lo menos 250 niños y jóvenes. Los interesados deben inscribirse en Morelos Sur 339 o bien comunicarse al teléfono 5122356; a los participantes únicamente se les solicitará una lista de material cada semana, dependiendo la temática y al final se les dará un reconocimiento por parte de la DGB.

Indicó que desde hace más de 30 años de manera ininterrumpida realizan este programa en esta biblioteca, mismo que ha sido un éxito, pues cada vez son más niños los que se interesan y tienen el gusto por la lectura.

“Cada año tenemos muy buena afluencia. Los papás que trabajan no saben a dónde dejar a sus hijos. Pueden traerlos a los talleres y si sacan su credencial pueden permanecer en el módulo, la sala infantil o general y quedarse 2 horas más o llevarse libros a su casa”, subrayó.

Aseveró finalmente que durante las cuatro semanas de talleres en ese periodo vacacional no se suspenderá el servicio de la biblioteca, “seguirá abierta al público para todos aquellos usuarios que regularmente asisten tanto a consultar libros, periódicos, su correo electrónico, etc. Por lo que durante esos días su horario para atención al público será de 12 de la tarde a 8 de la noche.

