Ayuntamiento recibió 7 mdp y solo construyó un cuarto de 2 x 2 metros

-Insisten ejidatarios que ayuntamiento engaña y oculta información a su antojo

-NO cederemos agua del Módulo 2 para el Sauz de Abajo





Elena Rojas, Zamora

Ayuntamiento de Zamora no cumplirá con el compromiso de suministrar agua potable a la Huanamera y al Sauz de Abajo, como se los hizo creer a los habitantes de estas localidades, y en su lugar pretende desviar recurso hídrico de uso agrícola para aérea urbana.

7 millones de pesos etiquetados para el módulo de riego No. 2 y solo hay un cuarto de 2 X 2 metros y 500 metros de tubos.

Por otro lado, el ayuntamiento está colocando en el Sauz de Abajo 2 mil metros de tubos de 6 pulgadas para la red de distribución de agua, del pozo perforado con recursos de los ejidatarios del Módulo 2, obra que no estaba proyectada dentro de los 7 millones de pesos etiquetados exclusivamente para el equipamiento para extraer el agua, caseta y red de distribución del líquido para las diferentes parcelas.

El plazo para terminar la obra ya terminó y solo se avanzó un 10 por ciento.

Se trata de aguas nacionales concesionadas al Módulo de Riego 2 que no pueden ser utilizadas para otros fines, salvo para uso del campo, por lo que los usuarios de esta asociación civil, concretamente los productores del Ejido de Zamora, se oponen rotundamente a que el ayuntamiento haga uso de este vital líquido.

Y por si fuera poco, el ayuntamiento quiere conducir dicha agua con infraestructura que realiza con recurso federales destinados para otros fines, por lo que está desviando recursos. Y es que el diputado panista Marko Cortés, gestionó 7 millones de pero lamentablemente el ayuntamiento modificó el proyecto a su antojo y no está respetando los lineamientos que marcan las reglas de operación de la obra.

“Nosotros no nos oponemos al desarrolla social. Si quieren dotar de agua a esas comunidades que lo hagan con otro monto, pero no recurso que ya está etiquetado para beneficio del campo. Exigimos que respeten el proyecto original”, exclamo José Guadalupe Ramírez Gallegos, presidente del Módulo de Riego 2.

Este proyecto original tiene como objetivo equipar con introducción de líneas de agua de conducción hacia el ejido Zamora para que se puedan irrigar con agua de calidad 200 hectáreas que colindan con la población del Sauz de Abajo, y de esta manera los productores se puedan capitalizar facilitando la exportación de sus productos agrícolas.

Actualmente solo pueden sembrar granos, pero una vez que cuenten con un sistema de riego eficiente podrán abrirse paso a la producción de berries, productos que además de ser más redituables, requieren de más mano de obra.

“El que no se ejecute el proyecto original nos perjudica bastante porque a los productores que dependen de este predio tuvieron que enajenar sus parcelas hasta por 10 años, con el único propósito de que iban a tener una fuente de abastecimiento con agua de calidad por lo que no es justo que se quiera destinar para otros fines. Además la mayoría de estos productores son adultos mayores que viven de la miseria de PROCAMPO y de lo que rentan sus parcelas”.

El recurso gestionado por Marko Cortés fue depositado en las arcas municipales desde el pasado mes de noviembre a efecto de que el SAPAZ y la dirección de Obras Pública se hicieran cargo de la ejecución de la obra, pero lamentablemente solamente se tiene un 10 por ciento de avance de la misma, con lo que deja que el recurso está siendo desviado, señaló Ramírez Gallegos.

Esto durante un recorrido de obra para constatarle a este medio el nulo avance de la misma, al que también se sumaron Enrique Godínez del Río, presidente del CDM PAN, José Luis Reyna López, asesor técnico del Módulo de Riego 2 así como Jesús Rivera Segura, regidor de desarrollo rural y Patricia Hernández Cruz del comité de seguimiento de obra pública.

Ramírez Gallegos añadió que con los 7 mdp se tiene contemplado el equipamiento (casetas), electrificación, línea de conducción, suministro de energía eléctrica y línea de conducción interparcelaria, “sin embargo hasta el momento solamente se ha realizado un diminuto cuarto de tabique y una tubería de 6 pulgadas en lo que estimamos una inversión menor de 50 mil pesos, por lo que la pregunta que hay que hacer al ayuntamiento es ¿qué ha hecho con el resto del recurso?”.

Desmintió lo dicho por las autoridades, quienes se escudaban que no había avance en la obra porque los agricultores no se ponían de acuerdo, “los agricultores nombraron una comisión hace más de un mes y cuando se tratara de cruzar los causes concesionados, las autoridades quedaron de avisarnos para no tener problemas, pero se ha visto falta de voluntad”.

Godínez del Río añadió que desde hace meses han estado exigiendo vía oficio a las autoridades que se justifique el nulo avance de la obra, “solo nos firman de recibido y no nos dan una respuesta por lo que estaremos viendo la posibilidad de crear presión de tipo legal”.

Señaló que las autoridades municipales tienen escasos 22 días para cumplir con el proyecto original al 100 por ciento, de lo contrario se castigará a la empresa constructora encargada del proyecto, con multas.