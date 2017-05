Ayuntamiento priísta de Zamora no cumplió con compromisos pactados con La Huanumera

-Denunció dirigente de Unidad Ciudadana, Lucio Arzate

-Solo recibieron mitad de despensas solicitadas en una exhibición, ya no hubo más

-Ahora únicamente esperan no se echen para atrás con reequipamiento de pozo de agua

Oscar De La Rosa, Zamora

El Ayuntamiento no cumplió con los compromisos pactados con los habitantes de La Huanumera, pese a haberse firmado una minuta de acuerdo en presencia de autoridades estatales el pasado 22 de marzo del año en curso, luego de un momento ríspido entre el alcalde José Carlos Lugo Godínez y Lucio Arzate Maldonado, líder del grupo Unidad Ciudadana.

No se ha solucionado el problema de la dotación de agua potable, ni tampoco, continuó, la entrega de las 300 despensas que solicitó el líder vecinal para los habitantes de La Huanumera, por lo que alrededor de 2 mil 400 familias están afectadas y en espera de que haya un cumplimiento a los compromisos pactados y firmados por escrito.

“Del tema de las despensas, sólo en una ocasión nos entregaron 160 paquetes alimenticios y no las 300 que habíamos acordado. Además no las queríamos regaladas, porque estuvimos en la disposición de pagar por ellas como lo hacíamos con administraciones municipales anteriores, pero ni aun así se cumplió cabalmente con esa petición”, aseguró el dirigente.

Incluso acusó de prepotente a la directora de desarrollo social del Ayuntamiento, Araceli Villicaña Ventre, tras asegurar que cuando recibieron la dotación de despensas, se comportó de una manera grosera con las personas, al grado de no querer otorgar los paquetes alimenticios, bajo el argumento de que no cumplían con ciertos requisitos.

“No corrimos al personal del Ayuntamiento por respeto y por la necesidad que tienen muchas familias asentadas en La Huanumera. No estamos en una postura de mendingar lo que de primera instancia no nos quieren otorgar; lo que sí señalamos es que fue un compromiso que anunciaron las autoridades municipales hasta en redes sociales con bombo y platillo y no lo cumplieron”, aseguró.

Subrayó que en lo que se refiere a la dotación de agua potable, pactaron visitar junto con el síndico municipal, Jorge Bribiesca Sahagún, hasta la ubicación actual del pozo, que fue perforado desde la administración de Rosa Hilda Abascal. El propósito es verificar las condiciones en que se encuentra la infraestructura para determinar las condiciones de reequipamiento.

“Nosotros tenemos un inventario de lo que se llevaron, hasta de cada tuerca. Esperamos que haya resultados concretos con relación a ese tema, porque las familias carecen del agua potable que es una necesidad básica para sus actividades diarias y la exigencia de contar con el servicio cada vez es mayor”, resaltó.

Agregó que los habitantes de La Huanumera están en disposición de hacer una movilización rumbo a la Presidencia Municipal si no ven respuesta concreta a los compromisos pactados desde hace ya más de 2 meses, tras considerar que el alcalde de Zamora solo utilizó a los integrantes de Unidad Ciudadana en su momento para favorecer sus aspiraciones políticas.

Numeraria

-2 meses atrás fueron establecidos compromiso con Unidad Ciudadana

-2 mil 400 familias están asentadas en La Huanumera