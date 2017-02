Ayuntamiento perdió 800 mil pesos en instalación de la pista de hielo

-Confirman regidores tras solicitar información a Tesorería Municipal

-Coinciden en que se debió invertir en obras de impacto en lugar de espectáculo

-Regidora Teresa Mora consideró que no abonó al turismo ubicación del espacio en plaza principal

Oscar De La Rosa, Zamora

Un total de 800 mil pesos tuvo como pérdida el Ayuntamiento tras la instalación de la pista de hielo en la plaza principal. El proyecto tuvo un costo de 1 millón 400 mil pesos, de los que únicamente lograron recuperar 150 mil pesos por concepto de patrocinio y 450 mil pesos por recaudación de entradas, según un informe presentado por la Tesorería Municipal a los regidores del PAN, Patricia Hernández y Jesús Rivera, previo a la aprobación de la cuenta pública trimestral.

“Con ese dinero pudieron hacerse otras obras de beneficio para la población, principalmente cuando ese rubro ha sido escaso en la presente administración municipal. Los recursos pudieron haber sido optimizados de la mejor manera, pese a que hubo días en los que el espacio estuvo concurrido por la población”, puntualizó el regidor Jesús Rivera Segura.

La regidora Patricia Hernández subrayó que de ninguna manera debe darse continuidad a ese tipo de espectáculos para el año entrante. Consideró que deben hacerse otros eventos que no representen gastos importantes para el gobierno municipal.

Por su parte, Teresa Mora Covarrubias, regidora del Partido del Trabajo (PT), opinó que la instalación de la pista de hielo no abonó nada para el turismo en la plaza principal, por lo que tendría que haberse optado por conseguir otra área y mencionó: “se veía un tiradero en la zona centro de la ciudad; con basura, sucio y nos quitó presencia con los visitantes”.

Consideró que no puede hablarse con certeza de un balance positivo o negativo hasta que no sea expuesto el resultado oficial en la presentación de la cuenta pública trimestral; sin embargo, estimó que el proyecto no fue malo del todo, porque ofreció una opción distinta de esparcimiento a los zamoranos.

“Si los números son rojos, seré la primera en rechazar que para el año entrante se vuelva a instalar una pista de hielo. Como opción para promover el turismo local fue buena la idea; sin embargo, los recursos sí pudieron ser aprovechados en otras obras de impacto para los ciudadanos”, subrayó.

Indicó que la tesorería municipal está obligada a presentar los resultados correspondientes en la próxima cuenta pública trimestral, pero insistió en que como todo plan piloto pudo tener sus fallas el proyecto, pero buscaron la idea de fortalecer el turismo en esta localidad.

“Desde el inicio hubo hermetismo al manejo de la información en relación a la instalación de la pista de hielo. El único encargado de ese proyecto fue el regidor de vialidad y obras públicas, Rubén Nuño. Formé parte del comité de fiestas navideñas, pero jamás se incluyó en nuestras actividades ese espectáculo; solo nos limitamos a preparar lo relacionado con concursos decembrinos y eventos culturales”, concluyó la regidora.

Numeraria

-1 mes duró la renta de la pista de hielo