Ayuntamiento, incapaz de controlar al transporte foráneo

-Continua el paso de unidades por rutas establecidas en itinerarios locales

-Transportistas amagan con circular por la Madero

Oscar De La Rosa, Zamora

No hay capacidad de respuesta del Ayuntamiento de Zamora para atender el tema del transporte foráneo. Los compromisos establecidos desde el año pasado para llevar a cabo acciones que permitan erradicar ese problema en el sector no han sido cumplidos, pese a que fue establecida una mesa de negociación entre autoridades municipales y estatales.

“Han hecho caso omiso a nuestra petición y pareciera que el problema no interesa a la parte del gobierno municipal. El paso de unidades foráneas sigue por las rutas que tenemos establecidas en esta localidad y se genera una sobresaturación que no solo afecta los ingresos para nosotros, sino también a la circulación que se genera en las calles del municipio, principalmente, en el primer cuadro de la ciudad”, puntualizó José Luis Ramírez Victoria, presidente de la unión de transportistas del valle de Zamora.

Comentó que existe una molestia generalizada entre los concesionarios afiliados al organismo, porque se ha quedado tibia la capacidad de respuesta de las autoridades competentes. Al inicio de las acciones, únicamente retuvieron algunas unidades, pero no se le dio el seguimiento y por consecuencia una solución de fondo a la situación que afronta el sector.

Indicó que los transportistas están decididos a hacer uso del derecho para circular por la Avenida Madero, en caso de que no haya una respuesta efectiva por parte de las autoridades municipales, ya que manifestaron estar hartos de la situación.

“Parece que es la única forma en que las autoridades competentes comprenden la necesidad de hacer valer la ley. No es trabajar para atender a intereses personales; lo único que buscamos es que haya una operatividad legal de las rutas de transporte y que se respeten los acuerdos pactados”, dijo.

Comentó que en el transcurso de esta semana sostendrán una reunión con Rubén Nuño Dávila, regidor de vialidad, para hacer un último intento de diálogo sobre el tema. El objetivo es que haya resultados claros con relación al tema, de lo contrario harán las movilizaciones competentes para que se puedan generar resultados en el transporte público.

Agregó finalmente que también esperan la misma respuesta de la Comisión Coordinadora de Transporte (COCOTRA) del Estado. Hasta la fecha no han generado un solo operativo que permita generar resultados importantes para atender el problema de los camiones foráneos.

Numeraria

400 unidades circulan entre Zamora y Jacona

11 rutas alberga la Unión de Transportistas del Valle de Zamora