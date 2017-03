Ayuntamiento de Ixtlán y Jurisdicción Sanitaria firman convenio

-Pretenden evitar propagación del mosco trasmisor del dengue

-Colocan 80 ovitrampas en el municipio

Elena Rojas, Zamora

El ayuntamiento de Ixtlán, a través de su presidente municipal, Ángel Rafael Macías Mora, en conjunto con la jurisdicción sanitaria N° 2, que encabeza Jorge Zalpa Morales, signaron un convenio de colaboración para implementar acciones a efecto de prevenir la trasmisión del dengue ocasionada por el mosco vector aedes agypti.

Así lo señaló Macías Mora en su visita al Hospital General, también conocido como Regional, en Zamora donde colocó el logotipo oficial del gobierno del estado en este nosocomio.

El Edil indicó que ya se colocaron en Ixtlán 80 ovitrampas para evitar que se propague el mosquito trasmisor del dengue, mismas que fueron colocadas sobre todo en comunidades donde años anteriores se registraron casos de dengue

En ese sentido, enumeró las colonias donde años atrás se tuvo incidencia de casos: Constitución, El Geiser, Santa Cruz, El Limón; así como algunos caminos rurales, donde hay estanques de agua y es donde se genera el huevo.

Para evitar la propagación del vector, se sumaran a estas acciones los comités de Prospera, de salud, los encargados del orden a quienes se les hizo hincapié de que combatir este problema es tarea de todos.

“Nosotros buscamos estas posibilidades como gobierno estatal y municipal, pero también es importante que los habitantes nos ayuden para que en sus corrales y patios deschatarricen, ya no tengan fierros viejos abandonados o llantas que puedan aglutinar agua, para evitar con ello que el mosquito deje ahí sus huevecillos y se tenga la propagación. La prevención es lo más importante”, resaltó.

Indicó que en año y medio que lleva al frente de la administración municipal no se ha registrado ningún caso de dengue, sin embargo no está por demás prevenir, toda vez que expresó, “allá por el 2010 se registró un brote considerable en la comunidad de El Capulin, del municipio de Vista Hermosa, que es nuestro vecino. Por lo que debemos evitar una situación de esa índole”.

Agregó, “gracias a este convenio el beneficio principal es que contribuiremos a que el municipio continúe libre de dengue, debido a las 80 ovitrampas colocadas; así como la constante supervisión por parte de personal de vectores de la jurisdicción, lo que también permitirá que no se propaguen otros vectores como las ratas que nos puedan generar alguna complejidad de salud

Finalmente señaló que se trata del tercer convenio que firma la jurisdicción sanitaria con otros municipios para el mismo fin, “ya lo firmaron en Vista Hermosa, Tinguindin y ahora en Ixtlán.

Numeraria

80 ovitrampas colocaron en Ixtlán