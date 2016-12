Avanza proceso para descartar plagas cuarentenarias en la papa de esta región

-A nivel nacional, Michoacán es uno de los pilares fundamentales



Elena Rojas, Zamora

Avanza el proceso de comprobación de que no existen plagas cuarentenarias en la papa que se cultiva en esta región que abarca los municipios de Tangancícuaro, Tangamandapio, Charapan, Los Reyes, Chilchota, Pichátaro y Tingambato, señaló Javier Vega Valdez, encargado de sanidad vegetal de la región Valle de Zamora de la SAGARPA.

Indicó que desde hace cuatro años trabajan en dicho proceso, para comprobar que no existe la plaga cuarentenaria del Nematodo agalladlo en este tubérculo, ni el nematodo dorado que se encuentra en las raíces y suelo.

Aseveró que una vez que se haga la comprobación, quedara la declaratoria en el diario oficial de la federación que la papa de esta región está libre de plagas, proceso que emite la Sagarpa y que se estima dure menos de un año.

Señaló que, tras varias muestras, ya está regulado el trasporte de la papa de esta región a las zonas libres de dicha plaga como lo son algunos municipios de Sinaloa y Sonora.

“La papa de Michoacán cuando pasa hacia el norte, al transitar por las casetas de verificación, los agricultores necesitan constatar un certificado fitosanitario que indica que la papa está libre de plagas, ya siendo una región libre no tendrán que hacer ese gasto los productores para expedir dicho documento, el cual ronda los 300 pesos por camión, además evitaran todo un proceso burocrático de documentación que les lleva tiempo”, puntualizó.

De igual forma los agricultores podrán producir semilla sin ningún costo adicional que provocan los diagnósticos que se tienen que hacer normalmente para producir semilla, donde anualmente se llegan a gastar alrededor de 20 mil pesos en diversos diagnósticos.

Comentó que la papa ya no se ha cultivado en Zamora ni en Jacona, “a raíz de la paratrioza y otros problemas fitosanitarios se fueron hasta la sierra de la meseta purépecha, porque además de que ahí no hay plagas, alcanzan mejor precio durante el temporal”.

“Asimismo las tierras son más permeables, tienen menos problemas de enfermedades. Sin embargo la proliferación de aguacate, brócoli y demás, ya les ha ganado mucho espacio, por lo que de 5 mil hectárea que se producían, ya en la actualidad tenemos alrededor de 1 mil 700 hectáreas en Michoacán, uno de los pilares a nivel nacional en la producción de este tubérculo por su alta calidad, así como por la riqueza de los suelos y lo bondadoso del clima”.

Finalmente señaló que uno de los principales beneficios de esta declaratoria es la conservación de miles de jornales que se generan para los indígenas de la Meseta `Purépecha



Numeraria

1, 500 hectáreas de 1 mil 700 hectáreas de papa cultivadas en Michoacán serán declaradas libres de las plagas cuarentenarias

7 municipios libres de plaga