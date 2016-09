Avanza construcción de relleno sanitario en Tangancícuaro

Lunes , 12 de septiembre de 2016

-Iniciarán con la construcción de área de composteo y reciclaje de plástico

-Estiman inversión superior a 5 mdp en primera etapa

-Ayuntamiento destinará 300 mil pesos a la obra, buscan reducir el costo



Oscar De La Rosa, Tangancícuaro

Avanza la construcción del relleno sanitario. El ayuntamiento considera hacer la construcción de una zona de compostaje y un área de separación de desperdicios, como parte de las primeras acciones para consolidar el inmueble. Fue adquirida la maquinaria para hacer el proceso para la elaboración de fertilizante orgánico.

También fue adquirido el material para hacer la separación de plástico y así iniciar con una fase para hacer la clasificación de desechos en cada uno de los hogares del municipio que serán partícipes en la campaña. Finalmente procederán con el área de depósito de los materiales que no podrán ser reciclables para evitar focos de infección en los alrededores de la zona urbana.

“En una primera etapa contemplamos una inversión superior a los 5 millones de pesos, pero como los recursos aun no llegan de la federación iniciaremos con recursos municipales por el orden de los 300 mil pesos. Las obras serán efectuadas con personal del Ayuntamiento y eventuales y utilizaremos la maquinaria que nosotros tenemos”, informó Arturo Hernández Vázquez, presidente municipal.

Comentó que el relleno sanitario será construido sobre un área de 2 hectáreas que se encuentra cercana a instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que solicitaron la desincorporación del terreno para hacer las obras correspondientes y proceder con los trabajos.

Aseguró que la separación de desperdicios será programada en el municipio. Los habitantes aprovecharán las rutas de los camiones recolectores para tirar los desperdicios en forma separada y que no lleguen revueltos al relleno sanitario.

“Los camiones pasarán a diferentes horas para recoger los desechos de los hogares. Antes tendremos que hacer una campaña de conciencia para que los habitantes del municipio participen con las disposiciones del programa y que el funcionamiento del relleno sanitario sea óptimo”, finalizó.



Numeraria

2 hectáreas de terreno serán destinadas para relleno sanitario