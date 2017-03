Avanza construcción de centro de separación de desperdicios

-Obra permitirá generar conciencia en la población sobre manejo de desechos

-Están en proceso de diseño de programa para hacer clasificación efectiva en hogares

-La intención es que no cueste recursos en parque vehicular para Ayuntamiento

Oscar De La Rosa, Tangancícuaro

Avanza la construcción del centro de separación de desperdicios para el municipio. El espacio permitirá concentrar las 20 toneladas de basura que se generan de manera diaria en la localidad, con el propósito de que reciban un tratamiento óptimo y disminuir los niveles de contaminación que generan los desechos a cielo abierto.

El presidente municipal, Arturo Hernández Vázquez, aseguró que la obra permitirá generar conciencia entre la población del municipio sobre el manejo de los desechos que se generan en los hogares, ya que actualmente las personas están acostumbradas a revolver la basura y producir cantidades importantes que van a parar al basurero que se ubica rumbo a Patamban.

“Estamos en proceso del diseño de un programa que nos permitirá hacer una clasificación efectiva en los hogares. La intención es que el proceso no cueste recursos importantes para el Ayuntamiento, principalmente en la adquisición de parque vehicular para el Ayuntamiento”, subrayó el edil.

Comentó que no será la inversión lo que haga efectivo el proyecto del centro de separación de desperdicios, sino la participación decidida de la población y por ello es que harán la campaña de difusión y capacitación respectiva para que las personas den resultados en la materia.

“Ese es el objetivo de este proyecto, más que podamos inyectar una cantidad importante en infraestructura. Necesitamos que la población del municipio, tenga un cambio importante en materia de cultura para que podamos preservar el medio ambiente y por consecuencia una calidad de vida”, dijo.

Indicó que la inversión contemplada para la primera etapa de inversión del proyecto asciende a los 5 millones de pesos. Estiman que para este año pueda quedar concluida y el espacio sea inaugurado en lo que resta de la administración municipal.

Finalmente dijo que otro objetivo de la obra es que con los desperdicios orgánicos se pueda producir composta que pueda ser destinada para los agricultores del municipio con el propósito de mejorar el rendimiento de su producción en el cultivo de berries.

Numeraria

-2 hectáreas de superficie mide el centro de separación

-20 toneladas de basura diarias producen en el municipio