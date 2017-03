Avanza consenso para declarar área natural protegida al Cerro de La Beata

-Ejidatarios del Espíritu, Ojo de Agua, La Ladera y Chaparaco dan su visto bueno en proyecto

-Amigos de La Beata hará lo propio con habitantes de Tangancícuaro

-Buscan proteger la fauna y flora que habita en la zona cerril

Oscar De La Rosa, Zamora

Avanza el consenso para que se pueda declarar área natural protegida al Cerro de La Beata. Finalmente han fructificado las gestiones que a lo largo de años ha hecho el grupo ecologista que promueve esa acción al obtener el visto bueno de ejidatarios de las comunidades de Ojo de Agua, El Espíritu, La Ladera y Chaparaco, para que se pueda avanzar en el tema.

“Nos hace falta convencer únicamente a quienes están asentados en Canindo para que podamos completar toda la parte que corresponde al municipio de Zamora. Al término de las gestiones haremos lo propio con los habitantes de Tangancícuaro, ya que también tienen pertenencia en las faldas del cerro”, informó Salvador Camacho Sánchez, presidente del club de amigos de La Beata.

El proceso de gestión lleva 8 meses, en los que el grupo ecologista se ha reunido en diferentes ocasiones con ejidatarios del lugar. El objetivo es que antes de que concluya este periodo de gobierno pueda haber un avance importante en el tema para que se cumpla el objetivo de la declaratoria.

Comentó que no hay ningún interés particular detrás de la declaratoria más que el de proteger la fauna y flora que habita en la zona cerril, ya que es una forma de mantener condiciones climatológicas óptimas para que influyan en la calidad de vida de las personas que están asentadas no sólo en Zamora, sino también en los municipios de la región.

“De esa manera podremos garantizar que en lo futuro no se utilice la zona cerril de La Beata para el crecimiento de asentamientos urbanos. Finalmente tenemos un compromiso con el medio ambiente para que se mantenga un equilibrio ecológico y que la falta de esas acciones no le cobre factura en lo futuro a las nuevas generaciones”, subrayó.

Indicó que incluso con esas condiciones el cerro de La Beata puede ser un atractivo ecoturístico, ya que se pueden dar recorridos a las personas por los caminos utilizados para las romerías (ascenso a la parte alta) con el propósito de que conozcan la riqueza de especies que tiene el espacio.

Concluyó al decir que además el trámite permitirá que el grupo ecologista pueda acceder a recursos que permitan la conservación del cerro, que se encuentra en riesgo por cualquier incendio que se pueda ocasionar en el lugar como consecuencia de actos voluntarios e involuntarios, como ha ocurrido en otros momentos del año.

Numeraria

-4 comunidades han dado visto bueno para el trámite