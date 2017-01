Autoridades rendirán homenaje en vida al ex – corredor José Guzmán Ceja

Francisco Hernández, Jacona

“Jovenes de Jacona y otros lados, digan no a las drogas y sí al deporte. Que quede claro, no busquen fama o dinero, háganlo por salud y sean los buenos atletas del mañana”, expresó don José Guzmán Ceja, ex corredor jaconense de 90 años de edad, quien será reconocido por el ayuntamiento que preside el alcalde Rubén Cabrera Ramírez.

Don José, empezó a practicar deporte después que había cumplido 56 años de edad, y su primera carrera fue en 1983, la última carrera la realizó en 2008, a casi 86 años de edad; entre sus logros, se contabilizan más de 100 reconocimientos entre ellos primeros lugares, en su vitrina se aprecian medallas y trofeos ya que, compitió en carreras locales y foráneas de 5 y 10 kilómetros, también lo hizo en medios maratones y maratones completos en las ciudades de Guadalajara, Zamora y México; inclusive de forma internacional pues corrió el maratón de Los Ángeles, California.

Ganó primer lugar y rompió record para mayores de 65 años, con un tiempo de 1 hora con 59 minutos en Guadalajara, en 1992, la Carrera del Día del Médico en Zamora, se bautizó con su nombre, en 2012, autoridades lo reconocieron en el marco de la Feria de la Fresa.

La Dirección de Deportes con su titular Jaime Iván Navarrete Lupián, promueve la idea de que se la haga un homenaje de reconocimiento en vida a don José, esto, por su valiosa aportación y ejemplo de vida para las presentes y futuras generaciones que desafortunadamente están cada vez más carentes de valores y objetivos plausibles para un mejor futuro, tanto personal como general.