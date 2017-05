Autoridades meterán en cintura a agroindustrias para controlar tiradero de desechos

-Primero buscarán negociar sin sanción, deben dar tratamiento especial a basura

-Plantean hacer celda especial en relleno sanitario para tratar desperdicios

-Noemí Ramírez buscará mecanismos legislativos para regular actividad de empresarios

Redacción, Zamora

Buscarán meter en cintura a las 40 agroindustrias que operan en el municipio y la región para que se pueda controlar el tiradero de desechos que se derivan de la fresa y mango, debido a que se han generado focos de contaminación importantes como consecuencia de la falta de cultura de los propietarios de los negocios.

“Primero vamos a ir por la vía del diálogo, llegar a una negociación, pero también a un convencimiento de parte de los agroindustriales para que cooperen con un manejo adecuado o tratamiento especial de la basura que generan porque no se trata de llegar con el catálogo de sanciones por delante”, puntualizó Genaro Luna García, titular de la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Cambio Climático (SEMARNACC) del Estado, en el marco de la mesa de trabajo sobre seguridad ambiental efectuada en el Centro Regional de las Artes de Michoacán.

Comentó que una solución para el problema de desperdicios consiste en la construcción de una celda especial en el relleno sanitario que permita dar tratamiento a los desperdicios, en especial a los que se generan de mango, ya que el jugo de los lixiviados tiene una concentración importante de ácido.

Por su parte Juan Carlos Vega Solórzano, titular de la Procuraduría del Ambiente en Michoacán (PROAM), dio a conocer que en Zamora se genera un promedio de 140 mil toneladas del desecho de las congeladoras, que no cabrían en el relleno sanitario en las condiciones que actualmente opera el espacio.

“Forzosamente debe llevarse a cabo la construcción de la celda especial, que puede ser utilizada para llevar a cabo el tratamiento de los desperdicios orgánicos de una manera especial. Es una inversión costosa, pero el beneficio principal es para el medio ambiente de este municipio”, garantizó.

Dijo que no pueden continuar acciones como las realizadas en el camino que va rumbo a Atecucario, en donde PROAM ha constatado que continúa el tiradero de mango, sin considerar los riesgos que representa la actividad por la cantidad de lixiviados que se generan, además de la fauna nociva y malos olores.

“Debemos ser enérgicos con los agroindustriales y hacerlos partícipes de las acciones. No se trata de sancionarlos en primera instancia, pero sí de generar un compromiso para que de manera conjunta se busque una solución a este problema de contaminación”, subrayó.

Noemí Ramírez Bravo, diputada local del distrito VI de Zamora, aseveró que buscará los mecanismos legislativos para que se pueda regular la situación del tiradero de cáscaras de mango y fresa; sin embargo, optará primero por escuchar a los agroindustriales para que de manera conjunta puedan plantear una solución al problema.

“Con ese trabajo conjunto haremos políticas públicas que nos permitan llevar a cabo los trabajos respectivos y que pongamos manos a la obra porque es mi interés personal cuidar el medio ambiente del distrito de Zamora para garantizar calidad a sus habitantes”, enfatizó.

Finalmente las autoridades presentes en la mesa de trabajo, acordaron reunirse el próximo 19 de mayo en las instalaciones del CRAM con agroindustriales para que se pueda tratar el tema de manera directa con ellos y se resuelva de raíz el problema de contaminación.

Numeraria

-19 de mayo a las 10:00 horas será realizada próxima reunión con agroindustriales