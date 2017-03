Aún no es propicio terminar campus de la UMSNH en La Rinconada

-Puntualizaron será complicado terminar trabajos por falta de recursos económicos

-Equiparlo y dotarlo de maestros será más costoso que trabajos realizados

-Patronato se compromete a no terminar con gestiones para concluir proyecto

Oscar De La Rosa, Zamora

“No son tiempos propicios para que se pueda culminar la obra del campus de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), ubicado en La Rinconada. Será complicado que se terminen los trabajos porque no hay recursos económicos”, puntualizó Fidel Martínez Acevedo, presidente del patronato pro – construcción del inmueble.

Comentó que en la actualidad resulta más costoso equiparlo y dotarlo de maestros que los propios trabajos realizados en infraestructura. La obra física se encuentra prácticamente en un 90 por ciento de avance, pero hace falta generar las condiciones para que pueda operar el edificio.

“Hace falta el equipo necesario para que se puedan habilitar los salones, laboratorios y demás espacios del plantel educativo. Lo más importante son los docentes que requiere el campus para impartir clases a los alumnos, de lo contrario, no habrá las condiciones para que se pueda establecer un proceso de enseñanza en el inmueble”, consideró.

Opinó que será complicado el proceso para que profesores se puedan venir a impartir clases hasta el campus de Zamora, ya que también existen complicaciones desde la parte sindical de la UMSNH, que no permite una fácil contratación de docentes, si no reúnen los requerimientos del organismo.

“Además tenemos que verificar cuáles son las carreras que se requieren para que se pueda trabajar en este municipio. Lo ideal sería que estuvieran enfocadas a la actividad agrícola o agroindustrial, que son la base de la economía en este municipio, para que los jóvenes tengan oportunidad de ser contratados y no se queden fuera del campo laboral”, explicó.

Aseguró que el organismo estará comprometido para no dar conclusión a las gestiones que permitan consolidar el proyecto, pese a que el proceso sea complicado ante la falta de recursos económicos que permitan validar el proyecto.

“Nos hemos reunido con diferentes autoridades estatales en diferentes ocasiones y no hemos obtenido los resultados esperados; sin embargo, no será un motivo para que nosotros dejemos de lado los trabajos de gestión respectivos”, concluyó.

Numeraria

-8 años lleva gestión del proyecto del campus