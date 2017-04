Aún lejana la posibilidad de echar andar campus de la UMSNH

-Rector informó que inmueble se encuentra en litigio entre constructora y Gobierno del Estado

-A cambio anunció 9 mdp de inversión extensión de medicina de Tangancícuaro, buscan que sea modelo a seguir en la región

-También firmó convenio con ITESZ para desarrollo de sistemas de acuacultura

Oscar De La Rosa, Zamora

Está lejana la posibilidad de echar andar el campus de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), ubicado en la comunidad de La Rinconada, debido a un litigio entre la constructora y gobierno del estado, por ello la universidad aún no recibe la obra y ni está en sus manos iniciar el proceso de equipamiento y operatividad del espacio.

En visita a Zamora, Medardo Serna González, Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), reiteró que aunque el inmueble se encuentra prácticamente terminado existe un proceso de litigio entre el Gobierno del Estado y la constructora de la obra, aceptó que no hay un panorama claro para que se pueda abrir el espacio.

“En el momento en que se entregue a la UMSNH, daremos marcha adelante para tener presencia en este municipio y la región, porque nos interesa incrementar la oferta educativa en la Entidad, ya que hay miles de jóvenes estudiantes que reclaman el acceso a educación de calidad como lo ofrece nuestra institución y además debemos revertir que en la entidad sólo 24 de cada 100 jóvenes en edad de cursar una carrera lo hacen”, dijo.

Subrayó que en cambio buscará en conjunto con el alcalde de Tangancícuaro, Arturo Hernández Vázquez, quien tiene total disposición, hacer de la extensión de la facultad de medicina de ese lugar un modelo a seguir en la región, derivado de los buenos resultados que ha dado en materia académica y de impacto para los jóvenes que quieren cursar esa carrera.

Mencionó que parte de las obras que se pretenden realizar en el edificio ascienden a 9 millones de pesos y consisten en la construcción de una barda perimetral para delimitar el edificio y dar seguridad a estudiantes y docentes, así como puertas, barandales y energía eléctrica.

Comentó que también hay otro proyecto para trabajar en el acceso a los estudiantes, un puente peatonal y consolidar el carril de desaceleración con un proyecto hecho por personal, estudiantes, cuyas acciones van a complementarse con la gestión realizada por el presidente municipal de Tangancícuaro con motivo del centenario de la UMSNH.



“Estuve casi 3 horas en el edificio para dar seguimiento a varias obras que cubren distintas necesidades del plantel. La consolidación de los trabajos se debe en parte al esfuerzo que hace el Ayuntamiento de Tangancícuaro, pese a que existen otras acciones que atender, no dudamos en que va a tener la trascendencia debida”, dijo.

En ese tenor, hizo la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora (ITESZ) que permitirá el intercambio entre docentes, investigación y difusión de cultura.

“Lo más importante es que vendrá un proyecto de interés internacional como el desarrollo de sistemas de acuacultura integrados con los sistemas agrícolas en una región donde son líderes en el ramo, pero también consumidores intensivos en lo que respecta al líquido donde se puede trabajar para producir peces”, finalizó.

Numeraria

-1 año lleva parada la obra del campus de la UMSNH

-100 años cumple UMSNH

-50 mil o más jóvenes estudian en la UMSNH