Aumentó 10 por ciento precio de juguetes para Día de Reyes

-Tendrán que invertir entre mil y mil 500 pesos en promedio por niño

-Vaticinan un año difícil para los magos de oriente en adquisición de productos

Oscar De La Rosa, Zamora

Un total de 10 por ciento aumentó el costo de los juguetes previo a la celebración del Día de los Reyes Magos. Comerciantes apostados sobre la calle Corregidora aseguraron a EL INDEPENDIENTE que el incremento se disparó durante los últimos días de diciembre, debido a las alzas que se autorizaron en el combustible y otros servicios.

“Para nosotros resulta más costoso el flete para traer la mercancía a nuestros establecimientos a partir de que se dieron las alzas. Hay productos que traemos para los Reyes Magos desde la ciudad de México y en cada viaje se gasta un promedio de 2 mil pesos en combustible, sin tomar en cuenta que los choferes realizan otro tipo de gastos”, dijeron los comerciantes.

Hay muñecas que durante el año pasado tenían un costo de 80 pesos y hoy su precio es de 88 pesos. También carritos de fricción, cuyo costo por paquete era de 150 pesos y actualmente su precio es de 165 pesos. Hay otro tipo de juguetes, entre manuales y de baterías, que también son solicitados por las personas y con una mayor calidad los costos llegan a oscilar entre los 400 y 500 pesos.

Calcularon que los Reyes Magos tendrán que invertir un promedio de mil y mil 500 pesos por cada niño para cumplir con sus deseos expuestos en las cartas de peticiones, donde por lo general vienen de 3 a 4 deseos.

“Será un año difícil para los magos de oriente en lo que respecta a la adquisición de los productos porque no hay buenos síntomas económicos en el país. Hay muchas familias que no contemplaban este tipo de alzas drásticas en los productos, pero es una realidad que se debe enfrentar”, dijeron.

Mencionaron que para el caso de ellos, las ventas podrían quedar estancadas para este año porque la situación económica de los Reyes Magos no es la mejor y se ha podido ver reflejada durante los últimos días del año pasado.

“Muchos negocios de nosotros están llenos de clientes, pero a diferencia del año pasado, muchos llegan a preguntar únicamente, pero no a hacer las adquisiciones respectivas. Definitivamente es un ciclo atípico a diferencia de otras celebraciones de Día de Reyes, pero tenemos que afrontar la situación”, finalizaron.



Numeraria

10 a 20 pesos en promedio aumentaron los juguetes