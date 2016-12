Aumentaron incidentes por quemaduras, mal manejo de explosivos la causa

-Protección Civil atiende lesionados, principalmente menores de edad

-Se dispararon los casos a partir de las festividades decembrinas

-Población debe ser consciente de riesgos que implica compra de artefactos: Marco Elizalde

Oscar De La Rosa, Zamora

Un total de 30 por ciento aumentaron los incidentes por quemaduras debido al mal manejo de explosivos o productos hechos a base de pólvora. La Coordinación Municipal de Protección Civil lleva más de 10 casos por semana, derivado de que son menores de edad que no saben usar los productos.

Los casos por quemaduras se dispararon a partir del inicio de las festividades decembrinas, debido a que es cuando comienza la venta de los cuetes, palomitas u otro tipo de artefactos que para muchos infantes representa una manera de diversión, sin tomar los riesgos que representa llevar a cabo esas prácticas.

“La población debe ser consciente de los riesgos que implica la compra de los artefactos. En el caso de los niños pueden perder una extremidad como consecuencia de que un producto truene antes de que lo puedan aventar a otro punto”, subrayó Marco Antonio Elizalde Jiménez, coordinador municipal de protección civil.

Indicó que la prevención es una cuestión de cultura entre la población, ya que no existe ningún impedimento para que hagan la compra de explosivos. Los ciudadanos deben ser responsables en el manejo de los artefactos para evitar accidentes que representen daños mayores por no saber cómo hacerlo.

“Por fortuna las lesiones atendidas por los cuerpos de auxilio no han sido mayores. El punto es que no deja de haber personas que presenten ese tipo de daños y provoca que hagamos una movilización de los elementos de auxilio con el propósito de evitar que sean mayores los perjuicios”, dijo.

Concluyó al decir que también es importante que las familias estén al pendiente de sus instalaciones eléctricas, principalmente en casos donde conectan luces navideñas para encender los árboles, ya que puede ser causa de incendios donde haya pérdidas materiales e incluso humanas.

Numeraria

-30 casos por quemaduras atendidos por Protección Civil